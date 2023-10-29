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В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ. Об этом сообщает RT на русском.
Сотрудники полиции начали глушить связь в районе аэропорта под Махачкалой, чтобы толпа не могла координировать дальнейшие действия. Вышедших из самолета в Махачкале людей экстренно завели опять внутрь, по причине того, что к самолету бежали агрессивно настроенные люди.
Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.
В аэропорту Махачкалы разъяренная толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение. Отмечается, что испуганные работники аэропорта пытаются спрятаться. Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев.
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Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.
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Екатерина Коршунова