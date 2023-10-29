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В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ

29 октября 2023, 21:08
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ. Об этом сообщает RT на русском.
Сотрудники полиции начали глушить связь в районе аэропорта под Махачкалой, чтобы толпа не могла координировать дальнейшие действия. Вышедших из самолета в Махачкале людей экстренно завели опять внутрь, по причине того, что к самолету бежали агрессивно настроенные люди.

Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.


В аэропорту Махачкалы разъяренная толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение. Отмечается, что испуганные работники аэропорта пытаются спрятаться. Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев.

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#сотрудники
#работники
#люди
#дагестан
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СК России возбудил уголовное дело из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы
29 октября 2023, 21:52

Фото: iStock/Akintevs

Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Об этом сообщает РИА «Дагестан».
Сообщается, что за совершенные преступления митингующим грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.

Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.

Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев. Сотрудники полиции начали глушить связь в районе аэропорта под Махачкалой, чтобы толпа не могла координировать дальнейшие действия.

Росавиация заявила о временном закрытии аэропорта в Махачкале на вылет и прилет «в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта». Меры будут действовать до нормализации ситуации. Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

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В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля
#самолёты
#росавиация
#меры
#сотрудники
#дагестан
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Росавиация заявила о временном закрытии аэропорта в Махачкале
29 октября 2023, 21:45

Фото: iStock/Sitikka

Росавиация заявила о временном закрытии аэропорта в Махачкале на вылет и прилет «в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта». Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что меры будут действовать до нормализации ситуации. Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.

В аэропорту Махачкалы разъяренная толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение. Испуганные работники аэропорта пытаются спрятаться. Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев. Сотрудники полиции начали глушить связь в районе аэропорта под Махачкалой, чтобы толпа не могла координировать дальнейшие действия.

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Аэропорт в Махачкале закрыт из-за беспорядков

В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ

В аэропорту Махачкалы усилились беспорядки
#аэропорт
#самолёты
#меры
#сотрудники
#работники
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Аэропорт в Махачкале закрыт из-за беспорядков
29 октября 2023, 21:14

Фото: iStock/skyNext

Аэропорт в Махачкале закрыт из-за беспорядков. В небе над авиагаванью кружат рейсы из Нижневартовска и Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации телеграм-канала, есть вероятность, что самолеты будут переправляться в аэропорты соседних республик.

Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.

В аэропорту Махачкалы разъяренная толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение. Отмечается, что испуганные работники аэропорта пытаются спрятаться. Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев.

Сотрудники полиции начали глушить связь в районе аэропорта под Махачкалой, чтобы толпа не могла координировать дальнейшие действия. Вышедших из самолета в Махачкале людей экстренно завели опять внутрь, по причине того, что к самолету бежали агрессивно настроенные люди.

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В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ

В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля

В аэропорту Махачкалы усилились беспорядки
#аэропорт
#самолёты
#аэропорты
#работники
Читайте нас в
В аэропорту Махачкалы усилились беспорядки
29 октября 2023, 20:46

Фото: iStock/Wirestock

В аэропорту Махачкалы разъяренная толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Отмечается, что испуганные работники аэропорта пытаются спрятаться. Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев.

Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.

Также жители Дагестана проверяют паспорта у пассажиров, которые выезжают из аэропорта машинах, в поисках людей, прилетевших из Израиля. Толпу людей никто не разгоняет, она продолжает находится рядом с авиагаванью. На данный момент задержано более тридцати человек.

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В Коми локализовали пожар на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре

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#коми
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#аэропорт
#протесты
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В Коми локализовали пожар на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре
МЧС: в Коми локализовали пожар на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре
29 октября 2023, 20:36

Фото: iStock/Diy1

В МЧС России сообщили, что возгорание в Коми, которое возникло на выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре, откуда, по данным региональных властей, огонь перекинулся на соседний резервуар с нефтью, локализовано.
Ранее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщила, что возгорание на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре в Коми перекинулось на соседний резервуар, где есть нефть. По словам Киселевич, угроза отсутствует, так как нефтепровод находится под землей.

Напомним, один человек погиб, ещё один пострадал во время возгорания на нефтерезервуаре в Коми. ЧП случилось на объекте в районе поселка Возей в Усинске. Возгорание вспыхнуло во время проведения огневых работ. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.

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В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля
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#пожар
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#человек
#возгорание
#министр
#коми
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В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля
Говорит Москва: в аэропорту Махачкалы объявлено усиление из-за рейса из Израиля
29 октября 2023, 20:13

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Об этом сообщает канал «Говорит Москва».
Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики. Также жители Дагестана проверяют паспорта у пассажиров, которые выезжают из аэропорта машинах, в поисках людей, прилетевших из Израиля. 

Отмечается, что толпу людей никто не разгоняет, она продолжает находится рядом с авиагаванью. По данным пресс-службы МВД по республике, более тридцати человек были задержаны за участие в акции протеста.

Ранее сообщалось, что в Волновахе под Донецком расстреляли 9 человек, среди погибших дети. Среди убитых члены одной семьи по фамилии Капканец, а также их друзья.

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#человек
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#акции
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В Волновахе под Донецком расстреляли 9 человек, среди погибших дети
29 октября 2023, 19:41

Фото: iStock/gorodenkoff

Среди убитых члены одной семьи по фамилии Капканец, а также их друзья.
Среди убитых члены одной семьи по фамилии Капканец, а также их друзья.
 
Baza пишет, что 28 октября в 2 часа ночи у жителей частного дома проищошёл конфликт с неизвестными людьми в военной форме без опознавательных знаков.
 
Об этом следователям сообщили соседи расстрелянной семьи Капканец. Из-за чего случился конфликт и причастны ли люди в форме к убийству семьи, выясняют. На данный момент установлены тела 53-летнего хозяина дома Эдуарда, его жены Татьяны, сына — Александра, супруги сына — Екатерины и брата Екатерины — 20-летнего Дмитрия.

Также найдены трупы двоих детей. Личности еще двоих убитых человек устанавливают. Все 9 жителей дома были расстреляны. Их обнаружили в разных комнатах.

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В Казахстане выросло число погибших шахтеров
#убийство
#дети
#расследование
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В Бразилии 12 человек погибли во время крушения самолёта
29 октября 2023, 19:33

Фото: iStock/RamonCast

В Бразилии 12 человек скончались в результате крушения самолёта.
Небольшой самолёт разбился 29 октября недалеко от аэропорта в городе Риу-Бранку на северо-западе Бразилии. Телеканал Globo сообщает, что самолёт взорвался при падении возле взлетно-посадочной полосы аэропорта.
 
Все, кто находился в самолете, погибли. Среди пассажиров был годовалый ребенок.
 
Борт марки Caravan- собственность частной компании. Он выполнял рейс из Рио-Бранко в Энвиру.

Ранее сообщалось, что во время взрыва на шахте имени Костенко в Караганде погибли 45 человек. Об этом сообщает МЧС Республики Казахстан. Тела 45 погибших шахтёров найдены, продолжаются поиски одного шахтера. Работы ведутся в районе двух добычных участков, которые расположены на расстоянии порядка 6 км друг от друга.

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#самолет
#авария
#чп
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Московский школьник пообещал расстрелять одноклассников за оскорбление его мамы
29 октября 2023, 19:14

Фото: iStock/Prathaan

В Тимирязевском районе Москвы одиннадцатиклассник, который долгое время страдает от травли одноклассников, пообещал расстрелять их, так как они называют его маму проституткой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
17-летний школьник утверждал, что расстреляет своих обидчиков после осенних каникул. По его словам, весь класс принял его слова за шутку, однако некоторые одноклассники испугались, удалили свои сообщения с оскорблениями, после чего рассказали об угрозах старшеклассника директору учебного заведения и сотрудникам правоохранительных органов.

Сотрудники полиции поговорили с подростком и установили личности школьников, которые длительное время оскорбляли молодого человека и его маму. По факту происшествия проводится проверка.

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