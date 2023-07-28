В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга задержали около 30 рейсов

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В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны около 30 рейсов. В Санкт-Петербурге, где в настоящее время проходит саммит «Россия-Африка», рейс в столицу перенесли на три часа. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что в Шереметьево и Внуково задержано по 14 рейсов, по четыре отменено. В Домодедово задерживаются четыре рейса, два отменены. Кроме того, рейс, направляющийся в Москву из Санкт-Петербурга, не может сесть во Внуково.
Синопритики предупредили, что неблагоприятные погодные условия в столице сохранятся до утра.
Московский комплекс городского хозяйства призвал жителей города быть внимательными на улице, а автомобилистов — не парковать машины под деревьями.
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Диана Аванесян