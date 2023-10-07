В аэропортах Москвы задержали по меньшей мере 17 рейсов

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По последним данным от сервиса «Яндекс. Расписание», в субботу утром в трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — были задержаны не менее 17 авиарейсов, а еще пять — отменены.
Следует отметить, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о успешном уничтожении БПЛА в Истринском городском округе Московской области. Аппарат, по его словам, направлялся в сторону Москвы. По предварительным данным, в результате инцидента не было зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.
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