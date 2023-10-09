В аэропорту Домодедово у пассажира взорвалась свето-шумовая граната

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Во время взрыва гранаты никто не пострадал, мужчина задержан.
По данным Mash, 54-летний мужчина положил снаряд в свой чемодан. Сотрудники аэропорта обнаружили это, когда багаж проходил через рентген. Полицейские начали выяснять у мужчины, что у него в багаже. В это время граната сработала.
В результате ЧП никто не пострадал. Мужчину доставили в участок для разбирательств. Выяснилось, что его и ранее задерживали за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Внуково сломались ленты приема багажа.
«Осторожно, Москва» сообщает, что пассажиров отправили на ручную сдачу, поэтому на месте возникла большая очередь.
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В результате ЧП никто не пострадал. Мужчину доставили в участок для разбирательств. Выяснилось, что его и ранее задерживали за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
«Осторожно, Москва» сообщает, что пассажиров отправили на ручную сдачу, поэтому на месте возникла большая очередь.
«Очередь огромная и никакой организации со стороны сотрудников аэропорта. Давка, драки, крики, слёзы, дети, конфликты — полиция разнимает. Все опаздывают», — рассказала одна из пассажирок.Читайте также:
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Мария Фирсова