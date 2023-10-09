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В аэропорту Домодедово у пассажира взорвалась свето-шумовая граната

09 октября 2023, 10:23
Фото: iStock/vmargineanu

Фото: iStock/vmargineanu

Во время взрыва гранаты никто не пострадал, мужчина задержан.
По данным Mash, 54-летний мужчина положил снаряд в свой чемодан. Сотрудники аэропорта обнаружили это, когда багаж проходил через рентген. Полицейские начали выяснять у мужчины, что у него в багаже. В это время граната сработала.

В результате ЧП никто не пострадал. Мужчину доставили в участок для разбирательств. Выяснилось, что его и ранее задерживали за незаконное хранение оружия и боеприпасов.


Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Внуково сломались ленты приема багажа.

«Осторожно, Москва» сообщает, что пассажиров отправили на ручную сдачу, поэтому на месте возникла большая очередь.

«Очередь огромная и никакой организации со стороны сотрудников аэропорта. Давка, драки, крики, слёзы, дети, конфликты — полиция разнимает. Все опаздывают», — рассказала одна из пассажирок.
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В Химках Mercedes въехал в дверь магазина и сгорел
#аэропорт
#аэропорт домодедово
#граната
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Главный раввин России Берл Лазар оказался в больнице с сотрясением
09 октября 2023, 10:47

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Главный раввин России Берл Лазар оказался в больнице из-за тяжелого сотрясения мозга.
Берла Лазара госпитализировали после празднования Симхат Тора в Марьиной Роще. У него диагностировано тяжёлое сотрясение мозга.
 
Симхат-Тора – один из самых радостных праздников еврейского календаря, который празднуется 6 октября вечером.  

Ранее сообщалось, что российского актёра Павла Баршака госпитализировали с пробитой грудной клеткой и переломом ребер после драки. Уточняется, что около четырех утра в квартиру девушки, с которой находился Баршак, залез через балкон 25-летний Александр Табаков. Когда драка была окончена, он покинул квартиру также через балкон.

Спустя несколько часов артист обратился к медикам и был госпитализирован.

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#чп
#происшествие
#новости
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В Химках Mercedes въехал в дверь магазина и сгорел
09 октября 2023, 10:18

Фото: Istockphoto / z1b

В Химках Mercedes врезался в дверь магазина и загорелся. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.
Уточняется, что ДТП произошло в 6:15 в посёлке Новогорск-клаб. По предварительной информации, автомобилем управлял водитель 1992 года рождения. По неустановленным причинам совершил он врезался во входную дверь торгового помещения, после чего машина загорелась, сказали ТАСС в ведомстве. При этом водитель не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

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#дтп
#химки
#аварии
#мвд
#госавтоинспекция
#подмосковье
#московская область
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В Москве пенсионерка оказалась в больнице из-за наркотиков, а друг её сына умер
09 октября 2023, 09:52

Фото: Фотобанк Московской области

76-летняя пенсионерка госпитализирована из квартиры на юге столицы с диагнозом «передозировка наркотиками».
«МК» пишет, что инцидент случился в ночь на понедельник на улице Борисовские пруды. Из квартиры по этому адресу с передозировкой наркотиками госпитализировали 76-летнюю пенсионерку.
 
43-летний приятель её сына, который также находился в квартире, от передозировки скончался.
 
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, две из них скончались.

ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора». В 5.30 утра их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В этот же день две женщины скончались, за жизнь остальных продолжают бороться врачи. Не исключено, что количество пострадавших продолжит расти.

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#наркотики
#пенсионерка
#полиция
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В Тель-Авиве снаряды ХАМАС попали в дом российского политика Бакова
09 октября 2023, 09:30

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Екатеринбургский бизнесмен, политик, основатель Монархической партии Антон Баков рассказал о прилёте снарядов в его дом в Тель-Авиве.
URA.RU пишет, что политик и его супруга не пострадали.
 
«Ничего себе прилетело в наш дом в Тель-Авиве! К счастью, мы на другом этаже, стекла отличные, а ракеты у Хамаса говно!», —прокомментировал ЧП Баков на своей странице в одной из социальных сетей.
Напомним, 7 октября движение ХАМАС, которое правит в секторе Газа,  объявило войну Израилю. Боевики ХАМАС вели массированный обстрел. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее официальные лица Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол» и других боеприпасов, в том числе для пулеметов, а также сотрудничестве в сфере сбора разведанных.

Представители официального Тель-Авива обратились к Вашингтону с просьбой пополнить количество ракет-перехватчиков для «Железного купола», пулеметных боеприпасов и бомб малого диаметра. Также речь шла об обмене разведданными по поводу потенциальной военной деятельности в Южном Ливане. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о полной координации действий с Пентагоном, и об отслеживании ситуации на севере страны.

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#израиль
#политика
#чп
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Во Внуково пассажиры могут опоздать на рейс из-за остановки багажных лент
09 октября 2023, 09:16

Фото: iStock/anyaberkut

В столичном аэропорту Внуково сломались ленты приема багажа.
«Осторожно, Москва» сообщает, что пассажиров отправили на ручную сдачу, поэтому на месте возникла большая очередь. 

«Очередь огромная и никакой организации со стороны сотрудников аэропорта. Давка, драки, крики, слёзы, дети, конфликты — полиция разнимает. Все опаздывают», — рассказала одна из пассажирок. 
По словам пассажиров, аэропорт ситуацию им не комментирует.

«Не пустят ли рейсы без людей, который не успели сдать багаж — непонятно»,- рассказывает очевидица. 
Ранее сообщалось, что информация о пострадавших в Израиле россиянах не поступала, а рейсы российских авиакомпаний выполняются с задержками. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Напомним, что в субботу, 7 октября, радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства наносятся массированные ракетные удары. Сообщается о сотнях пострадавших и десятках погибших. В РСТ призвали россиян, находящихся на территории Израиля, постоянно отслеживать информацию и выполнять требования местных властей. Также важно следить за данными Министерства экономического развития РФ и Министерства иностранных дел РФ.

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#туризм
#аэропорт
#новости
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В Новосибирске мужчина провалился в колодец и провёл в нём сутки
09 октября 2023, 09:05

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Новосибирске мужчина провалился в колодец и сломал спину.
«ЧП Инцидент Новосибирск» пишет, что в Новосибирске спасатели  вызволили провалившегося в колодец местного жителя. Его обнаружил прохожий, услышавший крики из открытого колодца. 

Оказалось, что в колодце пострадавший пробыл сутки со сломанной спиной. Мужчину госпитализировали. Информация о его состоянии не сообщается. После ЧП опасную зону огородили. 

Ранее сообщалось, что российского актёра Павла Баршака госпитализировали с пробитой грудной клеткой и переломом ребер после драки. Уточняется, что около четырех утра в квартиру девушки, с которой находился Баршак, залез через балкон 25-летний Александр Табаков. Когда драка была окончена, он покинул квартиру также через балкон.

Спустя несколько часов артист обратился к медикам и был госпитализирован.

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#чп
#мужчина
#новости
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В Ижевске две пенсионерки скончались из-за отравления парами хлора
09 октября 2023, 08:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, две из них скончались.
SHOT пишет, что ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора».
 
В 5.30 утра их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В этот же день две женщины скончались, за жизнь остальных продолжают бороться врачи. Не исключено, что количество пострадавших продолжит расти.
 
Возбуждено уголовное дело, в доме престарелых работают следователи. По предварительной версии, причиной трагедии стала дезинфекция помещений.

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#пенсионеры
#отравление
#чп
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Российский актёр попал в больницу с переломом ребер после драки
Российский актёр Баршак попал в больницу с переломом ребер после драки
09 октября 2023, 06:54

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российского актёра Павла Баршака госпитализировали с пробитой грудной клеткой и переломом ребер после драки. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
Уточняется, что около четырех утра в квартиру девушки, с которой находился Баршак, залез через балкон 25-летний Александр Табаков. Когда драка была окончена, он покинул квартиру также через балкон.

Спустя несколько часов артист обратился к медикам и был госпитализирован.

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#драка
#балкон
#артист
#девушка
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Два человека погибли после ДТП с электричкой в Лосино-Петровском
09 октября 2023, 06:43

Фото: Фотобанк Московской области

В подмосковном городском округе Лосино-Петровский два человека погибли и ещё один тяжело пострадал после того, как водитель вёзшего их автомобиля проехал на красный свет на железнодорожном переезде и столкнулся с электричкой. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Московской области.
«По предварительной информации, водитель <...> допустил выезд на запрещающий сигнал светофора при пересечении железнодорожного переезда, <...> где совершил столкновение с электричкой. В результате два человека погибли на месте, один с телесными повреждениями госпитализирован» (цитата по ТАСС), — рассказали в подмосковном главке.

Также там уточнили, что сотрудники ГИБДД уже ведут проверку и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

По информации оперативных служб, пострадавший в аварии человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в своём Telegram-канале сообщила, что электричка, следующая из Москвы в Монино, столкнулась с легковым автомобилем на железнодорожном переезде.  Водитель автомобиля выехал на переезд во время приближения к нему поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать.

В результате происшествия никто не пострадал, поезд остался на рельсах. Однако из-за перекрытия путей часть электричек ярославского направления в сторону области следуют с опозданием.

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#дтп
#погибшие
#московская область
#электричка
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