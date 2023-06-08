В аэропорту Домодедово в рюкзаке пассажирки нашли наркотик и психотропные вещества

Фото: Домодедовская таможня
Россиянка прилетела из Индии транзитом через ОАЭ
Сотрудники Домодедовской таможни нашли в рюкзаке прибывшей из Индии российской пассажирки амфетамин и МДМА. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
31-летняя женщина прилетела в Россию из Индии транзитом через ОАЭ. Инспектор обнаружил в ходе таможенного досмотра в её ручной клади розовую таблетку с рисунком черепа, бежевую таблетку и блистер с двумя белыми таблетками.
Эксперт установил, что розовая таблетка содержит наркотик МДМА. В составе бежевой он обнаружил психотропное вещество амфетамин. Таблетки из блистера содержали другое психотропное вещество этизолам.
В действиях пассажирки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьёй «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств и психотропных веществ».
Ранее «Радио 1» сообщало, что сотрудница МВД попалась на рабочем месте с мефедроном.
31-летняя женщина прилетела в Россию из Индии транзитом через ОАЭ. Инспектор обнаружил в ходе таможенного досмотра в её ручной клади розовую таблетку с рисунком черепа, бежевую таблетку и блистер с двумя белыми таблетками.
В действиях пассажирки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьёй «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств и психотропных веществ».
Ранее «Радио 1» сообщало, что сотрудница МВД попалась на рабочем месте с мефедроном.
Лора Луганская