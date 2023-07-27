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В аэропорту Еревана застряли более ста россиян из-за отказа венгерской авиакомпании WizzAir везти их в Австрию, людям отказали в предоставлении еды и временного жилья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам туристов, из России, сотрудники аэропорта злорадствуют и считают, что им так и надо, так как они решили сэкономить на перелете. При этом съемка происходящего запрещается.
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Элина Позднякова