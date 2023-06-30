В аэропорту Кишинева слышны выстрелы, людей эвакуируют

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В международном аэропорту Кишинева раздаются выстрелы, пассажиров эвакуируют
По данным портала, стрельбу открыл иностранец, которому запрещен въезд в Молдавию. Мужчина забаррикадировался в одном из помещений аэропорта, выстрелив перед этим в пограничника.
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Анастасия Крестьянова