Фото: iStock/Tero Vesalainen
В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Об этом сообщает канал «Говорит Москва».
Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики. Также жители Дагестана проверяют паспорта у пассажиров, которые выезжают из аэропорта машинах, в поисках людей, прилетевших из Израиля.
Отмечается, что толпу людей никто не разгоняет, она продолжает находится рядом с авиагаванью. По данным пресс-службы МВД по республике, более тридцати человек были задержаны за участие в акции протеста.
Ранее сообщалось, что в Волновахе под Донецком расстреляли 9 человек, среди погибших дети. Среди убитых члены одной семьи по фамилии Капканец, а также их друзья.
Читайте также:
Московский школьник пообещал расстрелять одноклассников за оскорбление его мамы
В Коми пожар на пустом резервуаре перекинулся на цистерну с нефтью
Известного барда Наиля Шайдуллина ограбили с помощью мобильного приложения
Отмечается, что толпу людей никто не разгоняет, она продолжает находится рядом с авиагаванью. По данным пресс-службы МВД по республике, более тридцати человек были задержаны за участие в акции протеста.
Читайте также:
Московский школьник пообещал расстрелять одноклассников за оскорбление его мамы
В Коми пожар на пустом резервуаре перекинулся на цистерну с нефтью
Известного барда Наиля Шайдуллина ограбили с помощью мобильного приложения
Екатерина Коршунова