В аэропорту Махачкалы усилились беспорядки

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В аэропорту Махачкалы разъяренная толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Отмечается, что испуганные работники аэропорта пытаются спрятаться. Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев.
Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.
Также жители Дагестана проверяют паспорта у пассажиров, которые выезжают из аэропорта машинах, в поисках людей, прилетевших из Израиля. Толпу людей никто не разгоняет, она продолжает находится рядом с авиагаванью. На данный момент задержано более тридцати человек.
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Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.
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Екатерина Коршунова