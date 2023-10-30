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В аэропорту Махачкалы звучит пожарная тревога. Граждан попросили срочно освободить помещение, пишет РИА Новости.
По словам местных властей, ситуация в аэропорту столицы Дагестана находится под контролем. Сейчас на месте происшествия работают силовые службы и руководители нескольких ведомств. Также власти призвали жителей ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.
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