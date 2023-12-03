Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В аэропорту Мюнхена самолёт примёрз к взлётной полосе

В аэропорту Мюнхена самолёт примёрз к взлётной полосе

03 декабря 2023, 00:33
Фото: iStock/likeajoke

Фото: iStock/likeajoke

Сильнейший снегопад парализовал Мюнхен. Из-за непогоды в крупнейшем городе южной Германии закрыт аэропорт, а в социальных сетях распространяются кадры примёрзшего к взлётной полосе авиалайнера, пишет Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, он должен был вылететь в Дубай, где пройдёт саммит по борьбе с глобальным потеплением.



Из-за сильного снегопада в Баварии на весь день были отменены рейсы и поезда дальнего следования из Мюнхена, закрыты рождественские ярмарки. На город выпало в общей сложности более 45 сантиметров снега.


Ожидается, что проблемы с транспортным сообщением и автомобильным движением на юге Германии будут оставаться еще несколько дней.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что снегопад представляет серьёзную угрозу для полётов зимой. По его словам, когда снег падает на самолёт, он покрывает управляющую поверхность, которую надо обработать противообледенительной жидкостью. Большую сложность представляет подготовка, а не управление самолётом в плохую погоду. Специальной техники, занимающейся обработкой, в аэропортах не так много. Поэтому рейсы часто задерживают из-за непогоды.

Читайте также:

Из-за снегопада аэропорты Москвы начали массово отменять или задерживать рейсы

Пилот Сытник заявил об опасности снега для полётов

В Южной Африке выпал снег
#погода
#снегопад
#германия
#самолет
Читайте нас в
«Известия»: Ракета ХАМАС упала в одном из жилых районов Тель-Авива
02 декабря 2023, 23:55

Фото^ iStock/ffikretow

Израильская система ПВО «Железный купол» дала сбой: ракета палестинского движения ХАМАС упала в одном из районов Тель-Авива. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на местные соцсети.
Воздушная тревога звучит в столице Израиля впервые за 11 дней, люди спускаются в бомбоубежища. Ранее «Бригады Аль Кассама» — военное крыло ХАМАС — заявили, что выпустили ракеты по Тель-Авиву.

Утром 1 декабря срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не сообщалось. Израильская армия заявила, что ХАМАС нарушил паузу в военных действиях и открыло огонь по территории Израиля. Военные ЦАХАЛ возобновили боевые действия против палестинского движения в анклаве.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия

Израиль планирует начать операцию на юге Газы, пишут СМИ

В армии обороны Израиля заявили о возобновлении боевых действий против ХАМАС
#хамас
#израиль
#палестина
#ракета
#воздушная тревога
Читайте нас в
Умер «Батяня-комбат», Герой Советского Союза генерал Александр Солуянов
02 декабря 2023, 23:28

Фото: iStock/Marat_Musabirov

На 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск в отставке Александр Солуянов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена правления Союза десантников России Валерия Юрьева.
Именно имя генерала Солуянова назвали десантники в качестве героя клипа на знаменитую песню группы «Любэ» «Батяня-комбат», который собирался снять кинорежиссёр Никита Михалков. Однако до съёмок в итоге дело так и не дошло, поскольку Никита Сергеевич решил, что образ комбата «должен остаться собирательным».

Уроженец Оренбуржья, Солуянов получил золотую звезду Героя Советского Союза 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Тогда он как раз был тем самым комбатом — под его началом находился батальон 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Как сообщает портал «Татар-информ», за время афганской войны Солуянов принял участие в 70 операциях, где показал себя опытным и умелым командиром. Например, в 1982 году в ходе операции по уничтожению крупных банд моджахедов в провинции Парван ему удалось взять в плен свыше 300 бойцов противника и три склада с боеприпасами, не понеся при этом потерь среди личного состава.

До своего юбилея генерал-майор Солуянов не дожил меньше трёх недель.

Читайте также:

Умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев

Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет

В зоне спецоперации погиб генерал-майор ВС РФ Завадский
#вдв
#смерть
#герой советского союза
Читайте нас в
МЧС: Пожар в Набережных Челнах локализован
02 декабря 2023, 23:09

Фото: iStock/Distortion_Media

Пожар в торговых павильонах в Набережных Челнах локализован на площади 6,8 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в МЧС РФ. В ликвидации возгорания участвовали свыше 130 пожарных и 40 единиц техники.
Ранее прокуратура республики Татарстан сообщала, пожар вспыхнул на территории авторынка «Гараж-500».



Информации о пострадавших до настоящего времени не поступало.

Читайте также:

В Набережных Челнах горят торговые павильоны на площади 6,8 кв. м

Пожарные МЧС России локализовали пожар на рынке «Садовод»

Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое
Читайте нас в
Исламисты готовят покушение на принца Гарри
Талибы* готовят покушение на принца Гарри в отместку за службу в Афганистане
02 декабря 2023, 21:32

Фото: iStock/Diy13

Исламисты собираются осуществить покушение на герцога Сассекского принца Гарри. Об этом сообщает портал Focus.
По данным издания, экстремисты собираются отомстить принцу Гарри за то, что он служил в составе контингента британской армии в Афганистане, а также участвовал в операциях против боевиков движения «Талибан»*. 

Принц Гарри ранее признался, что действительно в ходе несения службы в Афганистане в 2012 году участвовал в атаке на «Талибан». Он выполнял артиллерийские задачи. Согласно данным с видеокамеры его оружия, принцу удалось ликвидировать как минимум 25 боевиков радикального движения. 

Читайте также:

Медведев: «Талибан»* быстро изменил ситуацию с наркотиками в Афганистане

«Аль-Каида»* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств

Талибы* примут участие в заседании московского формата в Казани

*организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации
#афганистан
#военные
#великобритания
Читайте нас в
Движение поездов на БАМе восстановлено после теракта, сообщает РЖД
РЖД: движение поездов в тоннеле БАМа восстановлено после подрыва поезда
02 декабря 2023, 21:20

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Движение поездов на перегоне Итыкит – Окусикан Байкало-Амурской магистрали (БАМ) полностью восстановлено после подрыва состава. Об этом в своём Telegram-канале сообщает РЖД.
Ранее стало известно, что 30 ноября неизвестные подорвали грузовой поезд из 50 вагонов. В результате взрыва выгорели 16 цистерн. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту организации и осуществления террористического акта. 

В 18:20 по мск через Северомуйский тоннель проследовал первый грузовой состав. 

В ликвидации последствий теракта принимали участие свыше 100 человек и техника специального назначения. После проделанной работы движение было восстановлено. 

Читайте также:

Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицировали как теракт

CNN: СБУ устроили диверсию в железнодорожном тоннеле в Бурятии

Задержан россиянин, устроивший теракт на железной дороге в Рязани
#ржд
#поезд
#уголовное теракт
#взрыв
Читайте нас в
В Набережных Челнах горят торговые павильоны на площади 6,8 кв. м
МЧС: в Набережных Челнах произошло возгорание торговых павильонов
02 декабря 2023, 21:07

Фото: iStock/Distortion Media

В Набережных Челнах произошло возгорание торговых павильонов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее прокуратура республики Татарстан сообщала, пожар вспыхнул на территории авторынка «Гараж-500». 

В настоящее время продолжается ликвидация возгорания, выясняются обстоятельства и детали произошедшего. 

По состоянию на 21:03 площадь пожара в торговых павильонах выросла до 6,8 тысяч квадратных метров. Отмечается, что огонь достаточно быстро распространяется на всё большую площадь в связи с высокой пожарной нагрузкой. 

Пожар ликвидируют свыше 130 пожарных и 40 единиц техники. 

В настоящее время информация о пострадавших не поступала. 

Читайте также:

В Санкт-Петербурге взорвался баллон с химикатами, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в жилом доме в Волжском, погиб человек

Sky News: В шотландском Эдинбурге прогремел взрыв, слышный за много миль
#пожар
#мчс
#прокуратура
#возгорание
#татарстан
Читайте нас в
Воспитательница детсада в Подмосковье трижды ударила ребёнка карандашом
Mash: воспитательница детсада в Кубинке нанесла ребёнку удары карандашом
02 декабря 2023, 18:47

Фото: iStock/Zolga_F

Воспитательница детского сада в Подмосковье трижды ударила ребёнка карандашом якобы из-за нарушения дисциплины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Воспитанник детского сада №6 в Кубинке (Одинцовский район) рассказал, что случайно задел карандашом своего друга. После этого воспитательница выхватила у мальчика этот карандаш и нанесла им множественные удары. Она остановилась лишь после того, как мальчик с криками от боли упал на пол. 

После содеянного воспитательница смазала раны йодом и попросила мальчика оставить в секрете всё, что произошло. Но вечером родители во время купания сына заметили множественные раны. Во время разговора с родителями ребёнок рассказал, что его воспитательница неоднократно подобным образом поступала и с другими детьми. 

Родители мальчика обратились в полицию с требованием провести проверку и наказать воспитательницу. 

Читайте также:

«Ударили палкой, чтобы не плакала»: Похитители 8-летней Златы из Козельска задержаны

Мать, жестоко убившая новорожденного ребенка в поезде на МЦК, получила 3 года колонии

«Душит, кусается и нападает»: В Сибири третьеклассника просят изолировать от детей
#одинцовский городской округ
#детский сад
#воспитатель
#насилие
#ребёнок
#полиция
Читайте нас в
Украинец с ножом устроил дебош в электричке в Германии
Bild: в Германии украинец порезал ножом сиденья и разбил стекло в электричке
02 декабря 2023, 18:15

Фото: iStock/Shutter2U

Гражданин Украины, вооружённый ножом, устроил дебош в электричке в Германии. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что 47-летний украинец ехал в электричке до аэропорта Дрездена. Когда к нему подошёл проводник и потребовал предъявить проездной билет, мужчина начал вести себя агрессивно. Он оттолкнул прибывшего полицейского, из-за чего сотрудникам правоохранительных органов пришлось использовать перцовый баллончик. Но это лишь усугубило ситуацию: дебошир достал нож, порезал несколько сидений, разбил стеклянную дверь шкафчика с огнетушителем и забаррикадировался в туалете. 

Чтобы задержать украинца полицейским пришлось вызвать спецназ. Прибывшие сотрудники взломали дверь и задержали дебошира. 

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Гражданин Украины обвиняется в оказании сопротивления представителям правоохранительных органов, противоправном проникновении на территорию и нанесении ущерба имуществу. 

Читайте также:

Депутата Верховной рады Дубинского избили в киевском СИЗО

В Петербурге задержали курьера, который угрожал таксисту топором

Агрессивный пассажир устроил массовую драку в самолете
#германия
#украина
#электричка
#полиция
#дебошир
Читайте нас в
Депутата Верховной рады Дубинского избили в киевском СИЗО
02 декабря 2023, 17:51

Фото: iStock/BrianAJackson

Депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который находится под стражей с подозрениями в госизмене, избивают в СИЗО. Об этом сообщили его адвокаты, которые опубликовали информацию в Telegram-канале арестованного.
В ноябре суд избрал меру пресечения украинскому депутату, который обвиняется в госизмене, в виде ареста на 60 суток. Отмечалось, что до помещения в СИЗО Дубинский опубликовал в своём Telegram-канале пост с обвинениями в адрес Владимира Зеленского в организации коррупции и попытках зачистки представителей оппозиции. 

Отмечается, что в СИЗО Дубинского избили. Прибывшие на место медицинские работники обнаружили множественные гематомы, имеется подозрение на перелом ребра. 

Дубинский через адвокатов потребовал приезда начальника Киевского СИЗО, а также реакции от министра юстиции Дениса Малюськи, генпрокурора Андрея Костина и главы МВД Игоря Клименко. 

Адвокаты уверены, что данный инцидент бы заранее продуман и нацелен на устранение Дубинского. В связи с этим, они потребовали перевести депутата в СИЗО СБУ, чтобы гарантировать безопасность. 

Читайте также:

Коломойский* через суд потребовал вернуть ему гражданство Украины

Труп экс-бойфренда Волочковой нашли в камере «Матросской тишины»

Мосгорсуд отказался выпускать блогера Шабутдинова из СИЗО

*признан террористом и экстремистом на территории РФ
#сизо
#украина
#избиение
#депутат
#адвокат
Читайте нас в
Достижения.рф