В аэропорту Пскова Минобороны отбивает атаку беспилотников

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А аэропорту Пскова Минобороны отражает атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, пишет Телеграм-канал Mash.
По предварительным данным, в настоящее время жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.
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Диана Аванесян