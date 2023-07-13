В аэропорту Пулково мужчина хотел пробраться на борт через механизм шасси

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В Санкт-Петербурге задержан на взлетно-посадочной полосе 27-летний пассажир, который предпринял попытку пробраться в салон самолета через багажное отделение и улететь домой в Дагестан.
Telegram-канал Mash пишет, что службе безопасности аэропорта Пулково мужчина рассказал, что очень хотел улететь домой, но денег на билет ему не хватало.
Тогда молодой человек решил перелезть через забор аэропорта. Он сбежал от охраны и нашёл нужный самолет. Мужчина планировал через стойки шасси пробраться в багажное отделение и улететь.
Мужчину сняли с рейса, усилив охрану аэропорта. Весь маршрут безбилетника проверили кинологи с собаками, но ничего подозрительного не было обнаружено.
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Тогда молодой человек решил перелезть через забор аэропорта. Он сбежал от охраны и нашёл нужный самолет. Мужчина планировал через стойки шасси пробраться в багажное отделение и улететь.
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Мария Фирсова