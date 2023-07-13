В аэропорту Пулково опровергли новость о проникновении пассажира на борт через механизм шасси

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СМИ сообщали о том, что в Санкт-Петербурге задержан на взлетно-посадочной полосе 27-летний пассажир, который предпринял попытку пробраться в салон самолета через багажное отделение и улететь домой в Дагестан.
Telegram-канал Mash писал, что службе безопасности аэропорта Пулково мужчина рассказал, что очень хотел улететь домой, но денег на билет ему не хватало.
В пресс-службе Пулково опровергли данную информацию. Там сообщили, что повышены меры безопасности. Все пассажиры проходят тщательный досмотр и паспортный контроль. Всё это исключает случаи незаконного проникновения на контролируемую территорию аэропорта.
Распространяемые в Telegram-каналах новости о проникновении пассажира на борт не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе.
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В пресс-службе Пулково опровергли данную информацию. Там сообщили, что повышены меры безопасности. Все пассажиры проходят тщательный досмотр и паспортный контроль. Всё это исключает случаи незаконного проникновения на контролируемую территорию аэропорта.
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Мария Фирсова