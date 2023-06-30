В аэропорту Пулково загорелся самолет, летевший в Арабские Эмираты

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В петербургском аэропорту Пулково загорелся авиалайнер Боинг 777, который должен был лететь в Объединенные Арабские Эмираты
В петербургском аэропорту Пулково загорелся Боинг 777 авиакомпании Emirates, который должен был лететь в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает «Фонтанка». По предварительным данным, у воздушного судна воспламенился двигатель.
Сейчас аэропорт временно не принимает рейсы на посадку, а возле загоревшегося Boeing-777 работают экстренные службы. Пассажиров, по сообщению пресс-службы Пулково, уже эвакуировали с самолета в терминал.
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Сейчас аэропорт временно не принимает рейсы на посадку, а возле загоревшегося Boeing-777 работают экстренные службы. Пассажиров, по сообщению пресс-службы Пулково, уже эвакуировали с самолета в терминал.
«Самолет только отсоединился от терминала и начал движение в сторону ВПП. Вдруг резко отрубилось электричество, будто из розетки шнур выдернули. Вроде никакого взрыва не было, но начали подъезжать пожарные машины и поливать хвостовую часть, немного воды попало в салон даже. Всех пассажиров вывели через передние двери, потом автобус забрал пассажиров и отвез в терминал», — сообщила одна из читательниц «Фонтанки».Позднее стало известно, что Северо-Западная транспортная прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку «по факту задымления в самолете иностранной авиакомпании в Пулково».
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Артем Путинцев