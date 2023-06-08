В аэропорту Внуково азербайджанец стал полицейским по купленному российскому паспорту

РИА Новости/Алексей Куденко
35-летний мужчина из азербайджанского города Гянджа переехал в Москву и жил по поддельному паспорту
«Осторожно, Москва» сообщает, что мужчина в 2007 году купил паспорт и оформился в районе Солнцево, официально не вступив в гражданство РФ.
По поддельному паспорту мужчине удалось стать сотрудником полиции. Он служил в отделе аэропорта Внуково оперативником. Выяснилось, что в органах правопорядка иностранец служит с 2014 года, с октября 2022 года занял должность оперуполномоченного.
Возбуждено дело по статье «Подделка документов», решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее экс-заммэра Мурманска задержали с поддельными документами. В Москве полиция остановила 46-летнего бывшего заместителя мэра Мурманска Станислава Кондратьева для служебной проверки, однако, обнаружили у политика целый багажник оружия, сообщает Telegram канал SHOT.
По поддельному паспорту мужчине удалось стать сотрудником полиции. Он служил в отделе аэропорта Внуково оперативником. Выяснилось, что в органах правопорядка иностранец служит с 2014 года, с октября 2022 года занял должность оперуполномоченного.
Ранее экс-заммэра Мурманска задержали с поддельными документами. В Москве полиция остановила 46-летнего бывшего заместителя мэра Мурманска Станислава Кондратьева для служебной проверки, однако, обнаружили у политика целый багажник оружия, сообщает Telegram канал SHOT.
Мария Фирсова