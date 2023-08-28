В аэропорту Внуково объявлен план «Ковёр»

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В московской аэропорту Внуково объявлен план «Ковёр». Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, рейсы на вылет и на прилёт временно задержаны.
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Диана Аванесян