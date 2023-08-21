В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

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В московском аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает «РИА Новости».
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 6.25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани», - прокомментировали ситуацию представители аэропорта.
Российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки ВСУ беспилотником в Подмосковье. Вооруженные силы Украины пытались атаковать Одинцовский район Московской области около 6.50 утра 21 августа. В оборонном ведомстве сообщили, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен силами РЭБ.
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