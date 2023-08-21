В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В Дагестане за мелкое хулиганство задержан боец поп-ММА Мурад Легегда (настоящее имя — Исрапил Рамазанов). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источники SHOT сообщают, что Исрапилов был задержан за конфликт с несколькими людьми: по словам очевидцев, вначале он громко ругался с ними в парке Дербента, а потом полез драться с охранниками.