В Афганистане 450 человек отравились на благотворительном обеде

Фото: istockphoto/NathanDerrick
Глава департамента общественного здравоохранения Афганистана Фазал Карим Мандозай сообщил, что после благотворительного обеда в провинции Хост отравились около 450 человек.
«Всего около 450 человек, 90 из них дети, 120 женщины находятся у нас на лечении», — приводит его слова РИА Новости.Что стало причиной отравления, пока выясняют. Основной версией в данный момент является небрежность поваров во время приготовления еды.
Сегодня также 6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре, 2 из них экстренно доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.
По информации Mash, посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка.
Медики диагностировали у всех пострадавших гастроэнтероколит (одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки).Двоих госпитализировали сразу. А остальные от госпитализации отказались.
Читайте также:
В Истре в столовой отеля отравились 6 человек
В Афганистане дети погибли после взрыва неразорвавшегося снаряда
На Алтае проверят детские лагеря после массового отравления в «Горном орлёнке»
Мария Фирсова