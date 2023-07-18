В Афганистане дети погибли после взрыва неразорвавшегося снаряда

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Минимум трое детей скончались после взрыва минометного снаряда в провинции Саманган на севере Афганистана.
Об этом сообщает газета «Хашт-э субх», ссылаясь на местные источники. Ещё двое детей получили ранения. Пострадавших госпитализировали. Состояние одного из детей оценивается как критическое.
Сообщается, что дети играли на улице и попытались перетащить неразорвавшийся снаряд, но он взорвался.
Ранее сообщалось, что во время обстрела города Шебекино один из снарядов упал на детскую площадку, но он не взорвался. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Никто не пострадал. Оперативные службы начали разминировать территорию.
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Сообщается, что дети играли на улице и попытались перетащить неразорвавшийся снаряд, но он взорвался.
Никто не пострадал. Оперативные службы начали разминировать территорию.
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Мария Фирсова