В Алма-Аты люди выбрасывают из окон детей, спасаясь от пожара в многоэтажке

Фото: iStock/Kara Capaldo
В Алатауский район районе Алма-Аты горит жилой 16-этажный дом, сообщает Tengrinews.kz.
По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на пятом этаже. Уже сейчас горят электрические кабели в лифтовой шахте на уровне 5-го и 6-го этажей.
Часть людей эвакуировалась из многоэтажки самостоятельно. Однако, удалось спуститься привычным путем не всем.
В сеть попали жуткие кадры, на которых мать выбрасывает детей из окна, а затем выпрыгивает сама. Так спасаются из горящего дома жители шестого этажа. На кадрах видно, что растянутое одеяло, на которое падают люди, держат не спасатели, а соседи.
В настоящий момент возгорание все еще не ликвидировано.
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Часть людей эвакуировалась из многоэтажки самостоятельно. Однако, удалось спуститься привычным путем не всем.
В настоящий момент возгорание все еще не ликвидировано.
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Евгения Парфентьева