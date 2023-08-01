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В Алма-Аты люди выбрасывают из окон детей, спасаясь от пожара в многоэтажке

В Алма-Аты горит шестнадцатиэтажный жилой дом, люди вынуждены выбрасывать из окон детей
01 августа 2023, 16:09

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Алатауский район районе Алма-Аты горит жилой 16-этажный дом, сообщает Tengrinews.kz.
По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на пятом этаже. Уже сейчас горят электрические кабели в лифтовой шахте на уровне 5-го и 6-го этажей.

Часть людей эвакуировалась из многоэтажки самостоятельно. Однако, удалось спуститься привычным путем не всем.


В сеть попали жуткие кадры, на которых мать выбрасывает детей из окна, а затем выпрыгивает сама. Так спасаются из горящего дома жители шестого этажа. На кадрах видно, что растянутое одеяло, на которое падают люди, держат не спасатели, а соседи.

В настоящий момент возгорание все еще не ликвидировано.

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#казахстан
#пожар
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Мать челябинского маньяка освободили из-под стражи
01 августа 2023, 16:50

Фото: iStock/Zolnierek

Мать челябинского маньяка, 14 лет удерживавшего девушку в своём доме, освобождена от наказания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
72-летней Валентине Чексидовой отказали в мере пресечения и освободили.

Её обвиняли в том, что она действовала вместе с сыном и помогала ему насильно удерживать девушку.

При этом, женщина утверждает, что похищенная жила с ними по своему желанию. По словам матери маньяка, Екатерина даже выполняла бытовые обязанности.

Однако она созналась, что никому не рассказывала о похищении, так как боялась за сына, которого могли увезти в психиатрическую клинику.

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#суд
#уголовное женщина
#сизо
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Глава Люберец Волков назвал причину пожара на строительной базе
01 августа 2023, 16:44

Фото: Telegram-канал Владимира Волкова

Нарушение техники безопасности при сварке могло стать причиной пожара на строительной базе в Люберцах. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Волков.
«Информации о пострадавших не поступало. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ», – написал руководитель муниципалитета в своём Telegram-канале. 
По данным МЧС России, сейчас пожар локализован на площади 1,3 тыс кв. метров. 
 
Ранее сообщалось, что загорелись три ангара на территории строительной базы, расположенной на Котельническом проезде в Люберцах. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой внутри ангаров.

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#люберцы
#пожарная безопасность
#склад
#подмосковье
#московская область
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В Самарской области арестовали парня, который рисовал нацистскую символику
Жителя Самарской области арестовали за нацистский рисунок на асфальте
01 августа 2023, 15:55

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

Жителя Самарской области арестовали за нацистский рисунок, который он пьяным нарисовал на асфальте, сообщает главк МВД по региону.
По данным ведомства, безработный 20-летний мужчина прогуливался с друзьями улице, когда увидел в подвале банку с краской и решил нанести на тротуар рисунок с нацистской символикой.  

Правоохранители узнали о происшествии из видеоролика, размещенного в интернете. Злоумышленника удалось быстро установить и задержать.  

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил необдуманный поступок, нарисовал запрещённую символику. В содеянном раскаиваюсь и прошу извинения у жителей города Самары», - прокомментировал ситуацию задержанный.  

На парня составили административный протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и назначили ему трое суток ареста.  

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#арест
#полиция
#рисунки
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Политолог Дудчак назвал основную цель попытки атаки Киева на ЧФ
Политолог Дудчак о попытке атаки Киева на ЧФ: «Для них важен медийный эффект»
01 августа 2023, 15:54

Фото: РИА Новости/Александр Полегенько

Политолог Александр Дудчак отметил, что попытка террористической атаки киевского режима беспилотными катерами на корабли Черноморского флота является методом запугивания населения и создания некоего медийного ажиотажа.
«Для них важен медийный эффект. Многие акции они проводят в расчёте на медийность и символизм. Они пытаются испугать население, но, судя по всему, достигают обратного эффекта и только сплачивают народ», — заявил в беседе с RT Дудчак.

Он также напомнил, что украинское государство уже не впервые ведёт террористическую деятельность.

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#россия
#украина
#флот
#беспилотник
#происшествие
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Пушилин: девочки из ДНР не пострадали от рук педофила в лагере в Анапе
01 августа 2023, 15:26

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что с девочками из региона, которые отдыхали в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе все в порядке, они не пострадали.
Напомним, ранее стало известно, что пять девочек в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе подверглись сексуальному насилию, одна из них приехала из Подмосковья, остальные – из ДНР. Подозреваемый задержан. Позже стало известно, что педофил ранее прошелся по нескольким детским лагерям, где трогал спящих девочек и мальчиков

«Спешу всех успокоить в связи с тревожной информацией о девочках из Донецкой Народной Республики, которые отдыхают в детском лагере в Анапе», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
 
Он подчеркнул, что девочки не пострадали. По его словам, дети в порядке. При этом профильные ведомства держат ситуацию под контролем.

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Сразу пять девочек стали жертвами насильника в лагере в Анапе


#дети
#telegram
#днр
#пушилин
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Педофил из Анапы запер вожатых в комнате, перед тем как пройтись по детским спальням
Задержанный в Анапе педофил прошелся по нескольким детским лагерям, запирая вожатых на ключ
01 августа 2023, 14:55

Фото: iStock/juriskraulis

Педофил, которого задержали в Анапе, прошелся по нескольким детским лагерям, где трогал спящих девочек и мальчиков, сообщил источник Telegram-канала SHOT.
49-летний Геннадий Измайлов из Воронежской области сперва забрался в лагерь «Счастливое детство», где и подверг пятерых школьниц в возрасте от 10 до 13 сексуальному насилию. Также стало известно, что преступник заходил и в комнаты к спящим маленьким мальчик, предварительно заперев вожатых на ключ.  

Одна из девочек, которая проснулась и заметила педофила, спугнула его. Он покинул «Счастливое детство» и наведался в другой детский лагерь, где его и взяли правоохранители.  

Напомним, сейчас извращенец находится на допросе в отделении полиции. Туда привезли и детей, которые должны опознать педофила.
 
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#педофилия
#насилие
#полиция
#детский отдых
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Суд вынес приговор соратникам Тесака
Суд в Подмосковье вынес приговор соратникам погибшего в СИЗО Тесака
01 августа 2023, 14:34

Фото: iStock/gorodenkoff

В Подмосковье суд вынес приговор соратникам Тесака, они получили от 8 до 15 лет заключения, сообщает Telegram-канал 112.
Тесак (Максим Марцинкевич) - российский видеоблогер, общественный деятель с националистическими взглядами. 29 декабря 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговор Марцинкевича к 10 годам лишения свободы за нападение на торговца курительных смесей, которое закончилось смертью гражданина Азербайджана. 

16 сентября 2020 года Тесака нашли мертвым в камере СИЗО. Причиной его смерти назвали суицид.

Сегодня суд Подмосковья вынес приговор Семену Токмакову, Андрею Кайлю, Алексею Гудилину, Александру Лысенкову, Максиму Хотулеву и Павлу Хрулеву. Их признали виновными в убийстве четырех мигрантов в Смоленске в 2003 году. 

По информации СМИ, сразу после убийств националисты разослали в СМИ и посольства ряда государств обращения с требованием закрыть границы со среднеазиатскими республиками.

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В Москве судят няню, ребенок которой выпал из окна и погиб
#суд
#мигранты
#национальность
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Суд в Челябинске отправил в СИЗО маньяка Ческидова
Суд отправил Валерия Ческидова в СИЗО на два месяца
01 августа 2023, 14:25

Фото: iStock/Rawf8

Суд в Челябинске отправил 51-летнего Владимира Ческидова в СИЗО на два месяца, сообщает Telegram-канал SHOT.
Ческидову предъявили обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве. Последние 14 лет маньяк удерживал в плену женщину, которую, за эти годы, изнасиловал более тысячи раз. Жертве удалось сбежать, когда Ческидову потребовалась медицинская помощь и он покинул дом.

Напомним, останки, которые полиция нашла в доме у Владимира Ческидова, принадлежат его первой жертве, убитой в 2010 году. Между ними произошла ссора, после чего убийца начал избивать свою жертву, а затем бросил ее в сарае с ножом в голове. Он добил убитую гвоздодёром. Труп женщины Ческидов расчленил, засунул останки в кастрюлю и закопал в погребе.

По информации СМИ, маньяку грозит до 25 лет колонии.

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#челябинск
#маньяк
#сизо
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Полицейского и его бывших коллег арестовали по делу об убийстве школьницы в 2010 году
Под Новосибирском сотрудника МВД и двух его бывших коллег арестовали по делу об убийстве школьницы в 2010 году
01 августа 2023, 14:16

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудника МВД и двух его бывших коллег арестовали по делу об убийстве школьницы в 2010 году в Усть-Тарском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба управления судебного департамента по региону.
Напомним, девочка пропала 2 марта 2010 года. 14-летняя школьница возвращалась домой с дискотеки, однако, до места назначения так и не дошла. Все эти годы родственники терялись в догадках, и вот, 28 июля 2023 года по подозрению в ее убийстве задержали сотрудника полиции Александра Кунца и двух его бывших коллег - Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея.  

По предварительной версии суда, один из бывших полицейский сбил школьницу, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. Избавились от тела мужчины сообща, чтобы скрыть следы преступления. Предполагается, что после аварии девочка еще была жива.  

Кунца, Кудрявцева и Бартоломея заключили под стражу до 18 сентября 2023 года.    

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#полиция
#убийство
#суд
#ребёнок
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