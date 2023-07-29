В Алтайском крае 67 человек отравились в лагере «Горный Орленок»

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Прокуратура Алтая начала проверку из-за массового отравления детей в лагере «Горный Орленок».
В селе Камлак Шебалинского района Алтайского края в детском лагере «Горный Орленок» произошло массовое отравление, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.
67 человек отравились. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Обстоятельства отравления детей выясняются. Решается вопрос о приостановлении деятельности детского лагеря.
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Мария Фирсова