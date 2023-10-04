В Алтайском крае ФСБ задержало мужчину за подготовку теракта в интересах Украины

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УФСБ России по Алтайскому краю задержало мужчину, который прибыл в этот регион, чтобы совершить теракт «по заданию запрещенной проукраинской террористической организации». Об этом сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ.
По сведениям оперативников, 35-летний уроженец Челябинской области должен был с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) взорвать здание администрации города Рубцовска.
При обыске в съемной квартире задержанного были найдены компоненты и химические вещества для изготовления СВУ, а также уже созданную кустарным способом взрывчатку массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
Мужчину задержали в результате операции, совместно разработанной и проведённой сотрудниками управлений ФСБ России по Алтайскому краю и Челябинской области. Сейчас он арестован, на него возбуждено возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на совершение террористического акта» и «незаконное хранение взрывчатых веществ» и предъявлены соответствующие обвинения.
Ранее УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщило об аресте мужчины, который подозревается в государственной измене.
Житель Краснодара решил попасть на территорию Украины через административную границу между Крымом и Херсонской областью в обход пограничной службы с целью присоединения к ВСУ. 22-летнего мужчину задержали.
Краснодарцу выдвинули обвинения по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Мужчину арестовали на два месяца.
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При обыске в съемной квартире задержанного были найдены компоненты и химические вещества для изготовления СВУ, а также уже созданную кустарным способом взрывчатку массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
Ранее УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщило об аресте мужчины, который подозревается в государственной измене.
Житель Краснодара решил попасть на территорию Украины через административную границу между Крымом и Херсонской областью в обход пограничной службы с целью присоединения к ВСУ. 22-летнего мужчину задержали.
Краснодарцу выдвинули обвинения по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Мужчину арестовали на два месяца.
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Артем Путинцев