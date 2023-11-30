В Алтайском крае обнаружили 8-летнего ребенка-инвалида в реке

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В селе Нижнекаменка Алтайского края в реке обнаружили 8-летнего ребенка-инвалида без признаков жизни.
Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.
Сообщается, что мальчик гулял во дворе усадьбы в Нижнекаменке с матерью. Она отвлеклась и зашла в дом, а её сын ушел в неизвестном направлении. Вечером ребёнка нашли в реке. Его не удалось спасти.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители начали проверку.
Ранее в Петербурге под окнами многоэтажного дома обнаружили семиклассника, который поссорился с отцом из-за стрижки. Отмечается, что тело мальчика обнаружили под окнами многоэтажки. До инцидента ребёнок, проживавший с двумя братьями, мачехой и отцом, поссорился с последним из-за новой стрижки.
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Сообщается, что мальчик гулял во дворе усадьбы в Нижнекаменке с матерью. Она отвлеклась и зашла в дом, а её сын ушел в неизвестном направлении. Вечером ребёнка нашли в реке. Его не удалось спасти.
Ранее в Петербурге под окнами многоэтажного дома обнаружили семиклассника, который поссорился с отцом из-за стрижки. Отмечается, что тело мальчика обнаружили под окнами многоэтажки. До инцидента ребёнок, проживавший с двумя братьями, мачехой и отцом, поссорился с последним из-за новой стрижки.
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Мария Фирсова