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В Алтайском крае обнаружили 8-летнего ребенка-инвалида в реке

30 ноября 2023, 09:10
Фото: iStock/eranicle

Фото: iStock/eranicle

В селе Нижнекаменка Алтайского края в реке обнаружили 8-летнего ребенка-инвалида без признаков жизни.
Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

Сообщается, что мальчик гулял во дворе усадьбы в Нижнекаменке с матерью. Она отвлеклась и зашла в дом, а её сын ушел в неизвестном направлении. Вечером ребёнка нашли в реке. Его не удалось спасти.


Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители начали проверку.

Ранее в Петербурге под окнами многоэтажного дома обнаружили семиклассника, который поссорился с отцом из-за стрижки. Отмечается, что тело мальчика обнаружили под окнами многоэтажки. До инцидента ребёнок, проживавший с двумя братьями, мачехой и отцом, поссорился с последним из-за новой стрижки.

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#дети
#дети с инвалидностью
#происшествие
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В Иерусалиме во время теракта погибла 16-летняя девочка
30 ноября 2023, 09:30

Фото: istockphoto./Wirestock

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на медиков.
Погибла 16-летняя девочка. По предварительным данным, 7 человек пострадали во время стрельбы в Иерусалиме, пишет РЕН ТВ.  Сейчас к месту теракта съезжаются военные.

По некоторым данным, стрелявший террорист был нейтрализован.

Врачи оказывают помощь пострадавшим. Состояние двух человек оценивается как критическое.

Baza пишет, что двое боевиков утром обстреляли автобусную остановку в пригороде Иерусалима на улице Вейцмана. Обстрел производился из американских винтовок М-16. Террористы выбрали место нападения неслучайно —это ключевой транспортный узел Иерусалима.

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#израиль
#теракт
#новости
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При теракте в Иерусалиме пострадали семь человек, девушка скончалась
30 ноября 2023, 09:23

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В результате нападения на автобусную остановку в Иерусалиме пострадали шесть человек, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, рано утром двое боевиков напали на автобусную остановку неподалёку от въезда в город. 

В результате стрельбы пострадали восемь человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии, в настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась от полученных травм.

Отмечается, что оба нападавших были ликвидированы. При этом, личности стрелков пока что не раскрываются, также как и их мотивы. Официальных комментариев от израильских властей не поступало. 

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#израиль
#теракт
#стрельба
#погибшие
#пострадавшие
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В Петербурге женщина обвинила ученика младшей школы в домогательствах к сыну
30 ноября 2023, 09:01

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга женщина обвинила младшеклассника в домогательствах к сыну в спортшколе.
«Фонтанка» пишет, что мать ребёнка обратилась в полицию. По её словам, всего эпизодов сексуального насилия в отношении её 8-летнего сына было два. Они происходили две субботы подряд в раздевалке бассейна. Сначала мальчик рассказал тренеру об этом, но не получил помощь. А после второго случая ребёнок рассказал обо всём матери.

Мальчик, домогавшийся 8-летнего школьника, тренируется с ним в одной группе по плаванию. Он всего на 2-3 года старше. 

«Дословно ребенок объяснил, что случилось, так: «Раздвинул булки и пытался — туда». Я спросила: «Получилось?». Он ответил: «Не получилось, потому что я успел зажать. Он ударил меня пару раз по голове и отпустил», — рассказывает мать мальчика.
Женщина призывает привлечь тренера к ответственности, так как именно он никак не отреагировал на случившееся. Женщина обратилась в полицию и прокуратуру с заявлением. 

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#дети
#школьники
#насилие
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В Изариле сообщили о не менее чем шести пострадавших при теракте в Иерусалиме
30 ноября 2023, 08:59

Фото: iStock/zabelin

На автобусной остановке в Иерусалиме произошёл теракт, об этом сообщает The Times of Israel.
По предварительной информации, в результате террористического акта пострадали не менее шести человек. Диверсанта задержали.

В издании сообщили, что неизвестный открыл стрельбу на автобусной ​остановке. При этом, личность нападавшего и мотивы его поступка пока неизвестны. Официальных комментариев от правительства Израиля также пока нет. 

Напомним, сегодня МИД Катара объявил о продлении перемирия между армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС ещё на один день. Гуманитарная пауза должна завершиться 1 декабря в 07:00 (08:00 по московскому времени). При этом, конфликтующие стороны могут договориться о продлении перемирия.

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#теракт
#израиль
#пострадавшие
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Увеличилось число погибших россиян в хостеле в Алма-Ате
Двое россиян погибли в пожаре в алма-атинском в хостеле
30 ноября 2023, 08:51

Фото: istock / photovs

В Казахстане в Алма-Ате в пожаре задохнулись 13 человек, среди них двое россиян.
По данным Mash, среди погибших — двое российских студентов. 22-летний житель Якутии Герман Андреев и 22-летний Надир Абдусалямов из Татарстана. 

Пожар в подвальном помещении трëхэтажного здания на улице Ади Шарипова вспыхнул в 5:30 утра. Большинство постояльцев спали в это время. Люди не успели среагировать и вовремя эвакуироваться на улицу.

Всего на момент пожара в хостеле находились 72 человека. Причины ЧП выясняются. Место происшествия оцеплено.

Ранее два человека погибли во время мощного пожара в жилом доме в подмосковной Шатуре. Огонь охватил двухэтажное здание, которое находится в поселке Садовое. Утром на месте происшествия были обнаружены тела двух человек.

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#пожар
#казахстан
#россия
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Гражданин Таджикистана пытался убить главу отдела по вопросам миграции
30 ноября 2023, 08:43

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Мужчина задержан за поджог отдела полиции в Краснодарском крае.
Baza сообщает, что, по версии следствия, мужчина пытался убить главу отдела по вопросам миграции. Возгорание в отделе полиции в Апшеронске случилось утром 21 ноября. 

Примерно в 10 утра 68-летний гражданин Таджикистана зашёл в отдел полиции, облил растворителем архивные дела, а потом поджёг их. Огонь быстро потушили, но одному из полицейских потребовалась помощь врачей. Пострадавшим оказался старший оперативный дежурный. Он отравился продуктами горения. 

Следователи выяснили, что целью мужчины была глава отдела миграции Нелли Евсюкова. Мотивы выясняются. 

Последний раз гражданин Таджикистана обращался в ОВД 2 года назад. В 2021 году его правовое положение урегулировали как «лицо без гражданства». После этого с заявлением о выдаче разрешения мигрант в полицию не обращался. 

Возбуждено дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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#мигранты
#общество
#убийство
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В Красноярске пропала 15-летняя школьница, её разыскивают три дня
30 ноября 2023, 08:31

Фото: iStock/syahrir maulana

В Красноярске пропала 15-летняя школьница, об этом сообщили представители МВД по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, 28 ноября девочка отпросилась у мамы на ночёвку к подруге, та разрешила ей.

На следующий день матери позвонила учительница девочки и сказал, что её ребёнок так и не появился в школе. Взволнованная женщина поехала по адресу проживания подруги, к которой отпрашивалась ночевать её дочь. Бабушка подруги сказала ей, что пропавшей здесь вчера не было. 

Отмечается, что на протяжении всего этого времени женщина продолжала звонить дочери на мобильный, однако, та не поднимала трубку. 

В результате, мать всё же обратилась в полицию. Сейчас её разыскивают сотрудники правоохранительных органов и волонтёрские отряды.

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#мать
#краснодарский край
#волонтеры
#полиция
#поиски
#школьники
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В Кемерово на пешеходном переходе насмерть сбили ребёнка
30 ноября 2023, 08:21

Фото: iStock/artolympic

7-летний ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Кемерово.
ДТП случилось примерно в 07.30 (03.30 мск) на проспекте Шахтеров. 40-летний водитель автомобиля такси Datsun on-DO наехал на ребенка

«В результате семилетний мальчик от полученных травм скончался в машине скорой помощи», - пишет РИА Новости. 
В данный момент полицейские работают на месте аварии. По результатам освидетельствования выяснилось, что водитель был трезв. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. 

Ранее три человека, среди них двое детей, погибли в результате аварии на трассе в Кировской области. ДТП с участием легкового автомобиля случилось 26 ноября на 628 км автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь у деревни Осинцы Слободского района.


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#дтп
#авария
#происшествие
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При пожаре в хостеле в Алма-Ате погиб гражданин России
30 ноября 2023, 07:54

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате пожара, разгоревшегося в хостеле города Алма-Аты, погиб один гражданин России, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Смертоносный пожар разгорелся в половине шестого утра в хостеле на улице Ади Шарипова. Гостиница занимает подвальное помещение и первый этаж трёхэтажного дома.

В момент пожара в хостеле находились 72 человек, 59 из которых смогли покинуть здание самостоятельно.

По предварительной информации, в результате пожара погибли 13 человек. Предположительно, все они отравились продуктами горения. Ещё несколько постояльцев, которые смогли эвакуироваться, пострадали. Сейчас они находятся в больнице.

Как стало известно SHOT, среди погибших есть один гражданин РФ.

В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранители, причины возгорания устанавливаются.

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