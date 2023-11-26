Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Алтайском крае произошло огненное ДТП с грузовиком и «Газелью»

В Алтайском крае произошло огненное ДТП с грузовиком и «Газелью»

26 ноября 2023, 08:33
Фото: iStock/Anton Novikov

Фото: iStock/Anton Novikov

В районе села Шубенка Алтайского края на трассе Р-256 «Чуйский тракт» случилось смертельное ДТП.
«Газель Next» столкнулась с грузовиком и легковой Skoda, пишет РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

«Мужчина, управляя автомобилем «Газель Next», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовым автомобилем», - сообщили в ведомстве.

После удара грузовик съехал в кювет и загорелся, а «Газель» въехала в легковушку.

45-детний водитель «Газели» скончался на месте. Водитель грузовика сгорел. Два человека, которые находились в Skoda не пострадали.

Читайте также:

Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями под Нижним Новгородом

Под Саратовом фура врезалась в бензовоз, есть погибшие

В Элисте люди насмерть отравились угарным газом
#дтп
#авария
#новости
#происшествие
#дорога
Читайте нас в
В Челябинской области школьница заставляла подругу пить уксус и резала её ножом
26 ноября 2023, 08:48

Фото: istockphoto/PKpix

В Южноуральске ученица 6 класса напала на сверстницу.
Школьница заставляла девочку запивать уксусом таблетки и била её ножом по лицу и шее. Об этом сообщается на официальной странице Администрации Южноуральского г. о. во «ВКонтакте».

Всё произошло в парке Южноуральска. По предварительной версии, школьница предприняла попытку расправиться с одноклассницей. Она заставляла жертву съесть таблетки и запить их уксусной кислотой, но она отказывалась. 

Тогда девочка нанесла оппонентке два ножевых ранения в шею и лицо. В происходящее вмешались прохожие. Пострадавшая школьница доставлена в больницу, а нападавшая девочка отправлена в психиатрическую клинику Челябинска.

«Благодарен неравнодушным южноуральцам, которые оказались рядом и спасли девочку от серьезных увечий. Гарантирую, что семье пострадавшей школьницы от администрации города будет оказана вся необходимая помощь», — сказал глава Южноуральска Ярослав Куленко.
Правоохранители разбираются в случившемся. 

Читайте также:

В Москве 22-летняя девушка за рулём BMW сбила троих человек

Петербуржец с арбалетной стрелой в животе самостоятельно добрался до больницы

На школьника оформили кредит на 250 тысяч рублей во время игры в GTA
#дети
#школьники
#происшествие
#полиция
#новости
Читайте нас в
«112»: Жертвой стрельбы в Северной Осетии стал родной брат главы города Алагир
26 ноября 2023, 07:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Жертвой стрельбы в городе Алагир (Северная Осетия) стал родной брат главы местного самоуправления Германа Гаглоева Алан. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Как установило следствие, вечером 25 ноября 34-летний вышел из круглосуточной аптеки на улице Хетагурова, около которой стоял чёрный Mercedes. В этот момент в него выстрелили несколько раз, в результате чего Гагиев получил тяжёлые ранения в лëгкое, руку, и обе ноги. После этого стрелявшие сели в машину и уехали.



Гагиев был госпитализирован в реанимацию, а полицейские объявили план «Перехват», однако пока он не принёс результатов. Зато удалось установить личность одного из стрелков — им оказался 30-летний Казбек Кулумбеков.

Читайте также:

SHOT: В Северной Осетии мужчина открыл стрельбу по прохожему

Замначальника астраханского УГИБДД уволили после стрельбы из автомобиля

В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу в баре из-за отказа посетительницы
#стрельба
#происшествие
Читайте нас в
SHOT: Момент попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Туле попал на видеозапись
26 ноября 2023, 07:02

Фото: iStock/Meandr51

Момент взрыва беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) и попадания его обломков в жилую многоэтажку в Туле попал на камеры видеонаблюдения. Об этом написал Telegram-канал SHOT.
На видеозаписи слышен звук взрыва, после чего осколки падают вниз, а у припаркованных автомобилей срабатывает сигнализация. В общей сложности пострадало минимум три квартиры, в одной из которых был легко ранен осколком мужчина.



Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что в ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. По данным Mash, речь идёт об одном из домов на улице Хворостухина.

Согласно информации Минобороны РФ, над территорией Московской, Калужской, Тульской и Брянской областей было сбито в общей сложности 20 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, принадлежавших ВСУ.

Читайте также:
Минобороны: Ещё девять беспилотников сбиты над Центральной Россией

Украинский дрон врезался в тульскую многоэтажку, пострадал один человек

Над Московской, Тульской, Брянской и Калужской областями сбиты 11 БПЛА ВСУ
#тульская область
#взрывы
#беспилотник
#видео
#всу
Читайте нас в
Минобороны: Ещё девять беспилотников сбиты над Центральной Россией
26 ноября 2023, 06:18

Фото: iStock/0

Российские средства ПВО уничтожили еще девять украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Такие актуальные данные привело Минобороны России.
Ранее российское военное ведомство сообщило, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб.



Удары по регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:
Украинский дрон врезался в тульскую многоэтажку, пострадал один человек

Над Московской, Тульской, Брянской и Калужской областями сбиты 11 БПЛА ВСУ

Минобороны сообщило о перехвате волны из 17 украинских беспилотников

#минобороны рф
#беспилотник
#бпла
#всу
#тульская область
#брянская область
#московская область
Читайте нас в
Украинский дрон врезался в тульскую многоэтажку, пострадал один человек
26 ноября 2023, 05:34

Фото: iStock/Daria_Nipot

Дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) впервые с начала спецоперации врезался в жилую многоэтажку в Туле. По данным Telegram-канала Mash, он залетел в квартиру на 12 этаже одного из домов на улице Хворостухина.
В ходе инцидента пострадал один человек, получивший травму стопы. Также о помощи попросили дети, жившие этажом ниже — у них испуг. На месте работают экстренные службы, сейчас всех жителей многоэтажки эвакуируют из здания.

«В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле», — cообщал ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб.

Читайте также:

Над Московской, Тульской, Брянской и Калужской областями сбиты 11 БПЛА ВСУ

В Крыму и Волгоградской области за ночь сбили 16 беспилотников

Патрушев раскрыл сумму ущерба, нанесенного Центральной России от обстрелов ВСУ
#тульская область
#всу
#дрон
#бпла
#жилой дом
Читайте нас в
Над Московской, Тульской, Брянской и Калужской областями сбиты 11 БПЛА ВСУ
Собянин и Минобороны сообщили о массовой атаке беспилотников на регионы России
26 ноября 2023, 04:39

Фото: сайт Кремля

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале о трёх сбитых беспилотниках ВСУ в районе Наро-Фоминска, Подольска и Одинцовском городском округе, которые летели на Москву. 

«Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается», — написал Собянин.

О сбитых украинских дронах также сообщил и брянский губернатор Александр Богомаз. По его словам, это произошло   над Карачевским и Брянским районами — при этом также не было ни пострадавших, ни разрушений.

 Доктор политических наук, профессор, директор научно-образовательного центра московского государственного областного университета, военный эксперт Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» ранее объяснил, почему дроны долетают до Москвы и долгое время остаются незамеченным. По словам специалиста, новые беспилотники изготавливаются из материалов, которые помогают скрываться от радиолокации. Это помогает им долгое время находиться вне поля зрения.

Удары по регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

Минобороны сообщило о сбитом над Курской областью украинском беспилотнике

Военный эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удаётся долетать до Москвы

Минобороны сообщило о перехвате волны из 17 украинских беспилотников
#брянская область
#минобороны рф
#московская область
#сергей собянин
#бпла
Читайте нас в
SHOT: В Северной Осетии мужчина открыл стрельбу по прохожему
26 ноября 2023, 01:15

Фото: iStock/nixki

В североосетинском городе Алагир мужчина открыл стрельбу по прохожему. Как пишет Telegram-канал SHOT, момент нападения попал на видео.
Нападение произошло около 22 часов вечера 25 ноября на улице Хетагурова. Преступник совершил около 4-5 выстрелов из травматического пистолета, после чего запрыгнул в автомобиль и быстро скрылся с места.



В результате потерпевшего увезли на скорой в больницу с несколькими ранениями, в то время как стрелка ищут полицейские. Мотив же его нападения пока остаётся неизвестным.

Читайте также:

Стрельба в московском метро произошла из-за шаурмы

Замначальника астраханского УГИБДД уволили после стрельбы из автомобиля

В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу в баре из-за отказа посетительницы
#стрельба
#происшествия
#нападение
Читайте нас в
В Москве 22-летняя девушка за рулём BMW сбила троих человек
25 ноября 2023, 19:23

Фото: iStock/maxim4e4ek

Люди стояли на тротуаре.
Shot пишет, что авария случилась на Открытом шоссе в районе метро «Бульвар Рокоссовского». Девушка-водитель не справилась с управлением и влетела в пешеходов, которые ждали зеленый сигнала светофора. Трое человек пострадали. 

По данным Mash, пострадали две женщины. Они в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших и мужчина. Он сейчас без сознания. От удара BMW его откинуло дальше всего. 

В автомобиле сработали подушки безопасности. Женщина вышла к пострадавшим сразу после ДТП.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре пьяный пассажир избил девушку-таксистку, которая отказалась исполнить его требование о немедленной остановке.

Читайте также:

В Красногорске упал кран, пострадал крановщик

В Краснодаре бойцы ММА и полиция помогли избитой таксистке

В Тверской области самолет пробил лед Волги во время жесткой посадки
#москва
#новости
#дтп
#авария
#люди
Читайте нас в
Обнародованы подробности жестокой расправы над детьми в Псковской области
25 ноября 2023, 18:37

Фото: istock/zoka74

В Псковской области мать убила троих детей из-за усталости и криков
SHOT пишет, что Дарья Суханова задушила детей, потому что устала за ними ухаживать и слушать громкие крики. За 3 дня до первой трагедии женщина ушла пить, оставив детей одних.

Первым женщина убила 4-летнего сына, когда тот плакал. Суханова закрыла ему рот и нос рукой и держала более 5 минут, пока ребёнок не перестал дышать. Спустя полторы недели аналогичным образом мать расправилась с годовалым сыном. Трупы детей она уложила на втором этаже двухъярусной кровати и укутала одеялом. Так они пролежали с августа. 

Третий ребёнок, 8-летняя девочка, по словам женщины, умерла в начале сентября. Ей стало плохо, но мать не стала вызывать скорую. 

Ещё одного ребёнка-5-летнюю дочь-женщина не трогала, потому что её отец участвовал в жизни и мог забить тревогу, если бы с ней что-то случилось. 

Причиной убийства стала усталость от ухода за детьми. По признанию женщины, перед первой расправой она оставляла детей одних дома на 3 дня, а в это время пила и гуляла. 

Трупы детей обнаружила бабушка, приехавшая погостить к внукам в Великие Луки. С ней приехал и 12-летний сын убийцы, соскучившись по братьям и сёстрам. 

Ранее Суханова состояла на учёте в полиции как родитель, который ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. Все дети были рождены от разных мужчин. 

В 2020 году сотрудники ПДН перестали контролировать женщину в связи с её «исправлением». 

Суд отправил женщину в СИЗО до 23 января 2024 года. 

Читайте также:

Семью под Псковом, где мать жила с мертвыми детьми, снимали с учета опеки

В Тюмени мужчина убил спящую мать ножом

В Элисте люди насмерть отравились угарным газом
#дети
#родители
#убийство
#полиция
#следователи
Читайте нас в
Достижения.рф