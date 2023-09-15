В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, который заживо сжег жену

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Суд вынес приговор жителю Алтайского края, который заживо сжег свою супругу, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, 24 июня 2022 года между супругами произошла ссора, в результате которой мужчина облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадавшая была доставлена в больницу с серьезными ожогами, однако, спасти ее не удалось. Женщина скончалась.
Подозреваемый, сперва, отрицал свою вину, и заявлял, что погибшая подожгла себя сама. Однако, благодаря собранным доказательствам, удалось установить, что поджог своей супруги совершил мужчина.
Сжегшему свою супругу мужчине вынесли приговор в 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Подозреваемый, сперва, отрицал свою вину, и заявлял, что погибшая подожгла себя сама. Однако, благодаря собранным доказательствам, удалось установить, что поджог своей супруги совершил мужчина.
«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора уроженцу Республики Казахстан. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)», - прокомментировали ситуацию представители СК.
Сжегшему свою супругу мужчине вынесли приговор в 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Евгения Парфентьева