В Алтайском крае выросло число отравившихся в детском лагере

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Увеличилось количество людей, которые отравились в детском лагере «Горный Орленок» на Алтае.
Региональный Минздрав сообщает, что число отравившихся достигло 69 человек, среди них 67 детей, пишет ТАСС.
С 26 по 29 июля выявили 67 случаев отравления детей в возрасте от 7 до 17 лет. У них обнаружены признаки кишечной инфекции. Всего в лагере отдыхали 354 ребёнка.
У пострадавших зафиксирована лёгкая степень заболевания. Их изолировали с целью наблюдения в инфекционных отделениях районной больницы и в Центре по борьбе со СПИДом.
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«В детском лагере, который расположен в Шебалинском районе республики, зафиксированы случаи гастроэнтерического заболевания у 67 детей и 2 взрослых», — заявили в Минздраве.
У пострадавших зафиксирована лёгкая степень заболевания. Их изолировали с целью наблюдения в инфекционных отделениях районной больницы и в Центре по борьбе со СПИДом.
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Мария Фирсова