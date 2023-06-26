В Алтайском крае мужчина избил молотком сотрудницу сауны за пять тысяч рублей

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По информации СМИ, во время январских каникул осужденный сильно напился, пока отдыхал в сауне. Он стоял в холе рядом с администратором. В определенный момент женщина повернулась к нему спиной, тогда он схватил молоток и шесть раз ударил ее по голове. Когда пострадавшая упала на пол без сознания, пьяный мужчина прошел в помещение и забрал оттуда пять тысяч рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что двух рыбаков, которые 25 июня вышли из камчатского села Устьевое на резиновой лодке и не вернулись, нашли живыми.