В Алтайском крае развернули масштабную операцию по поискам пропавшего мальчика

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В городе Бийск Алтайского края развернули масштабную спасательную операцию по поискам пропавшего пять дней назад 13-летнего подростка, сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.
Напомним, мальчик ушел из дома 15 июля. Его родители заявили, что ранее он из дома не убегал. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Помимо правоохранителей, участие в операции принимают пожарные, специалисты госинспекции по маломерным судам, волонтеры, водолазы, а также группа с беспилотной авиасистемой для поисков мальчика с воздуха.
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«Сотрудники главного управления МЧС России по Алтайскому краю принимают участие в поисках 13-летнего подростка в Бийске, который 15 июля вышел из дома и не вернулся. Развёрнута масштабная поисковая операция», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
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Евгения Парфентьева