В Алтайском крае спасли раненого двухмесячного медвежонка

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Глава Росприроднадзора Радионова: На Алтае инспекторы по охотничьему надзору спасли раненого медвежонка
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в Алтайском крае спасли раненого медвежонка. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.
По словам Радионовой, инспекторы по охотничьему надзору обнаружили медвежонка с поврежденной лапой, который не мог самостоятельно передвигаться.
К спасению животного оперативно подключился Росприроднадзор. Специалисты осмотрели медвежонка и установили, что травма не несет опасности, но выжить без помощи людей он пока не сможет. Росприроднадзор обратился в Алтайский государственный заповедник, где уже три года функционирует приют для медвежат-сирот, куда и перевезли спасенное животное.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Японии пять человек пострадали при нападении кабана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По словам Радионовой, инспекторы по охотничьему надзору обнаружили медвежонка с поврежденной лапой, который не мог самостоятельно передвигаться.
«Его родителей поблизости не оказалось, раненому малышу грозила верная гибель. Единственной надеждой на выживание было изъятие его из природы», — отметила глава ведомства.
К спасению животного оперативно подключился Росприроднадзор. Специалисты осмотрели медвежонка и установили, что травма не несет опасности, но выжить без помощи людей он пока не сможет. Росприроднадзор обратился в Алтайский государственный заповедник, где уже три года функционирует приют для медвежат-сирот, куда и перевезли спасенное животное.
«Теперь ему предстоит реабилитация. По достижении более взрослого возраста он сможет вернуться в природу», — заключила Светлана Радионова.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Японии пять человек пострадали при нападении кабана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян