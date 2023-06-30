В Алтайском крае возбудили уголовное дело против мужчины, который убил и съел собаку

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В социальных сетях разместили видео, на котором алтаец убивает, а затем ест собаку
Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина рассказала о возбуждении уголовного дела на местного жителя, который убил и съел собаку на видео, сообщает «РИА Новости».
По информации СМИ, живодер сам разместил ужасное видео в интернете. В кадре он заявляет, что вовсе не является мучителем, а просто любит мясо.
Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».
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По информации СМИ, живодер сам разместил ужасное видео в интернете. В кадре он заявляет, что вовсе не является мучителем, а просто любит мясо.
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Евгения Парфентьева