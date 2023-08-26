В американской школе произошла перестрелка

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В штате Оклахома четыре человека ранены в ходе перестрелки во время школьного футбольного матча.
Телеканал Fox25 сообщает, что мужчина, который открыл стрельбу, скрылся с места преступления. Известно, что стрелявшим был чернокожий мужчина в серой толстовке с капюшоном.
Шеф полиции города Чокто подтверждает, что пострадали четверо, среди них школьница.
Ранее сообщалось, что в результате рейда за нелегалами в Хабаровске пострадали два силовика и мигрант. Один из мигрантов попытался скрыться и, уходя от погони, наехал на полицейского на автомобиле. Коллегам пострадавшего пришлось применить табельное оружие.
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На юго-востоке Вашингтона, округ Колумбия, произошла стрельба, сообщает полиция
Шеф полиции города Чокто подтверждает, что пострадали четверо, среди них школьница.
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Мария Фирсова