В «Амуре» прокомментировали инцидент с хоккеистом Хохлачёвым, забравшимся на чужое авто

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Руководство хабаровского хоккейного клуба «Амур» оштрафует игрока Александра Хохлачёва, который забрался на чужой автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.
Ранее, по сообщениям Telegram-канала 112, в ночь на 15 октября Хохлачёв, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, забрался на крышу автомобиля, припаркованного на одной из улиц Хабаровска. Предполагается, что в этот момент вместе с ним были защитник команды Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий. «Амур» начал внутреннюю проверку для выяснения обстоятельств случившегося.
Делом заинтересовались правоохранительные органы, которые обнаружили опубликованные в соцсетях видеоролики, на которых видно, как хоккеист забирается на автомобиль.
Уточняется, что сам владелец авто не обращался в полицию.
В пресс-службе «Амура» принесли извинения за неподобающее поведение спортсмена, сообщив о последующем наказании в виде штрафа.
В клубе добавили, что в скором времени состоится ряд важных матчей, на которых Хохлачёв сможет показать свой профессионализм и вернуть доверие болельщиков.
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Делом заинтересовались правоохранительные органы, которые обнаружили опубликованные в соцсетях видеоролики, на которых видно, как хоккеист забирается на автомобиль.
В пресс-службе «Амура» принесли извинения за неподобающее поведение спортсмена, сообщив о последующем наказании в виде штрафа.
В клубе добавили, что в скором времени состоится ряд важных матчей, на которых Хохлачёв сможет показать свой профессионализм и вернуть доверие болельщиков.
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Анастасия Чинкова