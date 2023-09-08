В Амурске два подростка жестоко избили инвалида

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Два подростка 14 и 15 лет в городе Амурске Хабаровского края жестоко избили инвалида. Об этом РИА Новости сообщили в СУСК по региону.
Отмечается, что один из избивавших, 14-летний подросток состоит на учете в органах внутренних дел за бродяжничество, однако его семья благополучна. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.
Сообщается, что пострадавшему мужчине 50 лет, его госпитализировали с ушибами и сотрясением головного мозга. Его жизни ничего не угрожает.
По факту происшествия проводится проверка.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге взрослый мужчина избил подростков, когда те отказались выпить с ними пиво. Инцидент произошел на Голландской улице в Янино.
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Сообщается, что пострадавшему мужчине 50 лет, его госпитализировали с ушибами и сотрясением головного мозга. Его жизни ничего не угрожает.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге взрослый мужчина избил подростков, когда те отказались выпить с ними пиво. Инцидент произошел на Голландской улице в Янино.
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Екатерина Коршунова