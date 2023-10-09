В Амурской области два ребенка погибли в пожаре

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В Амурской области при пожаре два ребенка 3 и 4 лет погибли в результате отравления продуктами горения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.
«В результате отравления продуктами горения погибло двое малолетних детей, 2019 и 2020 годов рождения. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются», — проинформировали в оборонном ведомстве.
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