В Амурской области в одном из сёл объявлен карантин из-за бешеного барсука

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В села Калинино Михайловского района дикий бешенный барсук покусал 13-летнего мальчика.
«В июне аналогичный случай был выявлен в Свободненском районе, там женщину укусила бешеная енотовидная собака, в начале июля в селе Благовещенского района отловили больную лисицу»,- сообщили ветеринары.
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Мария Фирсова