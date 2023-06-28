В Амурской области 10-летний мальчик пропал в глухой тайге

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Поисковики выехали в поселок Архара, чтобы осмотреть местность с помощью параплана. Ситуацию осложняет то, что до места пропажи ребенка возможно добраться только на вездеходе. В настоящее время школьник находится в тайге один под проливным дождем.
По информации Телеграм-канала Shot, мальчик отправился в лес отцом и братом на охоту. В какой-то момент он пропал из поля зрения и родственникам не удалось его найти. Отец сообщил о произошедшем в МЧС.
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