В Амурской области идут поиски 10-летнего мальчика, который не вернулся с рыбалки

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СК сообщает, что в Амурской области исчез 10-летний мальчик после рыбалки
ЧП случилось в Белогорске. 10-летний школьник отправился ловить рыбу на берегу реки Томь. Потом школьник решил искупаться и пропал.
Спасатели начали поиски, Следственный комитет инициировал проверку.
Ранее сообщалось, что в Иркутске пропала полуторогодовалая девочка. По информации СМИ, ребенок, под наблюдением матери, играл на берегу реки Ушаковки. Однако, в какой-то момент, женщина поняла, что дочь пропала из ее поля зрения.
Спасатели начали поиски, Следственный комитет инициировал проверку.
Мария Фирсова