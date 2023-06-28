В Амурской области собака спасла потерявшегося мальчика от медведицы

РИАМО/Пелагия Тихонова
Shot пишет, что лайка отбилась от отца мальчика и пошла по следу ребёнка. Мальчик обустроил себе валежник под деревом. Там они уснули вместе с собакой.
У ребёнка стёрты ноги, и его покусали оводы. Но в целом мальчик чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 6-летний мальчик с психическими отклонениями сбежал из приемной семьи и пропал. Приёмная мать рассказала, что из-за недуга мальчик не чувствует вкуса, температуры и может не спать несколько дней.
Пропавшего ребёнка зовут Далер, также он отзывается на имя Костя. По словам родственников, так зовут воображаемого друга мальчика.