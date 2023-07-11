В Амурской области введен карантин по бешенству из-за нападения лисы на ребенка

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В селе Грибское Амурской области введен карантин по бешенству после того, как зараженная им лиса напала вначале на собаку, а затем на ребенка. Об этом сообщило на своем сайте региональное управление ветеринарии.
«Опасное заболевание выявлено у дикой лисицы, которая зашла на подворье местного жителя и напала на собаку», — сказано было в сообщении. На помощь собаке бросилась девочка, которую лиса оцарапала. После этого ребенка оперативно доставили в больницу, где оказали всю необходимую медпомощь.
Лабораторные анализы, проведенные позднее, подтвердили наличие у лисы бешенства. Это опасное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему как животного, так и человека. Источник вируса — слюна диких животных, а также бродячих собак и кошек. Заражение происходит через укусы, царапины, одежду, испачканную слюной больного животного.
Сейчас ветеринары проводят подворовой обход Грибского и повторно вакцинируют от бешенства всех животных.
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Лабораторные анализы, проведенные позднее, подтвердили наличие у лисы бешенства. Это опасное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему как животного, так и человека. Источник вируса — слюна диких животных, а также бродячих собак и кошек. Заражение происходит через укусы, царапины, одежду, испачканную слюной больного животного.
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Артем Путинцев