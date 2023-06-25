В Амурской области задержали мужчину за перевод денег ВСУ

SHOT: на жителя Амурской области возбудили уголовное дело за перевод денег на нужды ВСУ





По данным издания Baza, 47-летний Остап Демчук работал машинистом на местной станции РЖД. Следствие считает, что мужчина с сентября прошлого года переводил деньги на нужды ВСУ.







Ещё 14 июня этого года на Демчука завели уголовное дело по статье «Госизмена». В данный момент он находится под стражей.





Ранее в Волгоградской области жена зарезала бойца частной военной компании «Вагнер» после новостей о готовящемся мятеже.

После многочисленных переводов средств на нужды Вооружённых сил Украины правоохранительные органы задержали жителя Амурской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.После новостей семья села ужинать, выпили, а потом муж начал применять насилие к жене. Она не вытерпела и ударила его в ответ ножом.