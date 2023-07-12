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В Анапе два человека утонули во время купания в шторм

12 июля 2023, 17:18

Фото: iStock/vmargineanu

В Анапе найдены тела двух людей, которые утонули, купаясь в море в шторм. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что тела утонувших мужчины и женщины обнаружены в районе пансионата «Аквамарин». По предварительным данным, обоим погибшим было около 50-55 лет.

Сотрудники полиции сейчас проводят рейды по пляжам Анапы. Они пытаются выгонять людей из воды во время непогоды. Согласно данным мэрии города, на пляжах Анапы действует запрет на купание из-за шторма.


Напомним, заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе. Сообщается, что в Анапе, во время штормового предупреждения, в море тонула женщина. Ткачев спас ее, однако, сам выбраться на берег не смог, его унесло в море сильным течением.

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#Анапа
#шторм
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В Москве студент прыгнул в фонтан и погиб от удара током
12 июля 2023, 16:39

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве на площади Академика Курчатова 20-летний студент прыгнул в фонтан, где его ударило током. Молодой человек погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что второкурсник МГТУ им. Баумана после велосипедной прогулки залез в фонтан, где его сразу ударило токои от уличной проводки. Рядом находилась его сестра, которая начала звать на помощь. К месту происшествия бросились прохожие, которые помогли достать молодого человека из воды и вызвали скорую помощь.

Прибывшая бригада скорой помощи попытались спасти студента, однако, несмотря на все их усилия, он скончался. Сейчас место происшествия оцеплено. Следственные органы проводят проверку.

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#Москва
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В Туапсинском районе четыре человека пропали из-за наводнения
12 июля 2023, 16:17

Фото: iStock/Motortion

В Туапсинском районе Кубани четыре человека пропали во время стихии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«Информацию подтверждаем. Организованы поиски нашими силами», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что трое из пропавших людей находились в доме, который снесло потоком воды. Позже стало известно еще об одном пропавшем мужчине. Он был за рулем автомобиля, который также унесло мощным потоком воды.

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#турист
#наводнение
#стихия
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В Москве на станции «Лось» поезд сбил двух человек, погибла женщина
12 июля 2023, 15:54

Фото: iStock/Liountmila Korelidou

В Москве на станции «Лось» поезд сбил двух человек. Женщина скончалась, мужчина находится в больнице. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«На остановочном пункте "Лось" ярославского направления Московской железной дороги поездом смертельно травмирована женщина 1987 года рождения», - говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом добавляется, что также пострадал мужчина 1976 года рождения, он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. По данному факту следователи проводят проверку.

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#станция «Лось»
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Пожар в деревне Кривцово площадью 2,5 тыс «квадратов» удалось потушить
12 июля 2023, 15:43

Фото: Мособлпожспас МО

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение деревянных построек в деревне Кривцово в городском округе Солнечногорск. Сотрудники проводят проливку и разбирают конструкции, сообщили в МЧС России.
Ранее «Радио 1» сообщало, что постройки загорелись во вторник рано утром. Огнеборцы помешали огню перекинуться на расположенные рядом жилые дома и лес.
 
Позже пожар локализовали на площади 2,5 тыс кв м, а затем и потушили. Причины ЧП выясняются. 
По данным МЧС, в тушении участвовали около 40 человек и 13 единиц спецтехники.

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#МЧС
#подар
#постройки
#Солнечногорск
#деревня
#ЧП
#Московская область
#Подмосковье
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Жительница Подмосковья заставляла дочь снимать интимные видео
12 июля 2023, 15:40

Фото: istockphoto / fizkes

В Подмосковье женщина заставляла 16-летнюю дочь снимать на видео секс с любовником.
7-летняя жительница Московской области Анастасия заставляла свою 16-летнюю дочь наблюдать за интимной жизнью со своим 45-летним любовником Артаваздом и фиксировать всё на видеокамеру. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось узнать о произошедшем после посещения квартиры любовников. 

В отношении Анастасии и Артавазда возбуждено уголовное дело, по факту которого каждому из любовников грозит порядка 15 лет лишения свободы 

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#Подмосковье
#интимное видео
#тюрьма
#преступник
#интимная жизнь
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Подозреваемый в убийстве Ржицкого сознался в содеянном
12 июля 2023, 15:04

Фото: iStock/BrianAJackson

Сергей Денисенко, который ранее был задержан по подозрению в убийстве заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, сознался в совершении преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
«Это было задание от украинских спецслужб», - объяснил Денисенко.

Он рассказал, что готовился к преступлению с декабря 2022 года. После совершенного убийства Денисенко планировал улететь в Турцию, а уже оттуда – в Швейцарию. Однако убийца был задержан полицейскими в Туапсе. По некоторым данным, именно там проживает его дочь. В настоящее время он находится под стражей в Краснодаре.

Напомним, 10 июля в Краснодаре во время утренней пробежки застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар». 

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#Станислав Ржицкий
#убийца
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Крупный пожар вспыхнул на территории «Сибура» в Дзержинске
12 июля 2023, 14:59

Фото: iStock/Distortion Media

В Дзержинске на территории предприятия «СИБУР-Нефтехим» вспыхнул крупный пожар.
Разгерметизация установки произошла на территории «СИБУР-Нефтехим» в Дзержинске в Нижегородской области. Об этом сообщает телеграмм-канал 112.

На место инцидента прибыли экстренные службы. Информации о пострадавших нет. Пожарные предпринимают попытки ликвидировать возгорание, предупреждают об угрозе взрыва. 

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#пожар
#разгерметизация
#Дзержинск
#Нижегородская область
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В Москве экстренно госпитализировали ребенка после укуса белки
12 июля 2023, 14:36

Фото: iStock/arfo

В Москве на Крымском валу 11-летняя девочка потеряла сознание после того, как ее укусила белка. Ребенок был экстренно госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, несчастный случай произошел в Нескучном саду. Девочка играла с друзьями. Во время игры она умудрилась поймать белку, которая от страха укусила ее. Школьница после этого лишилась сознания.

На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, ребенок был направлен в ближайшую больницу.

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#Москва
#укус
#белка
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Волгоградский чиновник погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину
12 июля 2023, 13:32

Фото: iStock/SergeyPankratov

Заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе.
Информация о трагичной гибели мужчины размещена на официальном сайте ведомства.

В органах власти Ткачев работал около 17 лет и был награжден многочисленными грамотами. Комитет тарифного регулирования выразил близким погибшего соболезнования.

Сообщается, что в Анапе, во время штормового предупреждения, в море тонула женщина. Ткачев спас ее, однако, сам выбраться на берег не смог, его унесло в море сильным течением. 

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#Волгоградская область
#Анапа
#спасение
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