В Анапе два человека утонули во время купания в шторм

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В Анапе найдены тела двух людей, которые утонули, купаясь в море в шторм. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что тела утонувших мужчины и женщины обнаружены в районе пансионата «Аквамарин». По предварительным данным, обоим погибшим было около 50-55 лет.
Сотрудники полиции сейчас проводят рейды по пляжам Анапы. Они пытаются выгонять людей из воды во время непогоды. Согласно данным мэрии города, на пляжах Анапы действует запрет на купание из-за шторма.
Напомним, заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе. Сообщается, что в Анапе, во время штормового предупреждения, в море тонула женщина. Ткачев спас ее, однако, сам выбраться на берег не смог, его унесло в море сильным течением.
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Сотрудники полиции сейчас проводят рейды по пляжам Анапы. Они пытаются выгонять людей из воды во время непогоды. Согласно данным мэрии города, на пляжах Анапы действует запрет на купание из-за шторма.
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Элина Позднякова