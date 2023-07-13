В Анапе из моря достали тело утонувшего во время шторма пенсионера

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В Анапе ещё один человек утонул при купании в море во время шторма. Это уже четвёртый случай утопления за последние два дня. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Напомним, это уже четвертый человек, который утонул в Анапе за последние два дня, купаясь в море в шторм. 12 июля были обнаружены тела мужчины и женщины, которым на вид было около 50-55 лет. Также Заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину.
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Элина Позднякова