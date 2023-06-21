В Анапе лошадь едва не затоптала восьмилетнего ребенка

Фото: iStock/Alexia Khruscheva
Мальчика госпитализировали после столкновения с лошадью на отдыхе
В сети появилось видео, на котором восьмилетнего ребенка сбивает с ног лошадь, кадры публикует у себя Telegram канал «ЧП Краснодара и края».
Как рассказали в МВД по региону, мальчик с родителями приехал в Анапу на отдых. На кадрах видно, как ребенок идет по переулку, когда в один момент в него влетает конь и сбивает его с ног.
Позже животное поймали и установили его хозяина. Сейчас правоохранительные органы выясняют, почему конь сбежал и остался без присмотра.
Ребенка госпитализировали с рассечением лобной части головы и закрытым переломом носа.
Ранее «Радио 1» сообщало, что правоохранительные органы задержали 41-летнего жителя Московской области по подозрению в серии вооруженных нападений на двух женщин.
Как рассказали в МВД по региону, мальчик с родителями приехал в Анапу на отдых. На кадрах видно, как ребенок идет по переулку, когда в один момент в него влетает конь и сбивает его с ног.
Ребенка госпитализировали с рассечением лобной части головы и закрытым переломом носа.
Ранее «Радио 1» сообщало, что правоохранительные органы задержали 41-летнего жителя Московской области по подозрению в серии вооруженных нападений на двух женщин.
Евгения Парфентьева