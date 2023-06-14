В Анапе на семилетнего ребенка наехал автобус

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Автобус сбил семилетнего мальчика на Пионерской улице в Анапе — Госавтоинспекция Кубани
В Анапе на Пионерской улице семилетнего школьника, перебегающего дорогу в неположенном месте, сбил автобус. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани в своем Телеграм-канале.
Уточняется, что 44-летний водитель «ЛиАЗа» не успел затормозить, когда на проезжую часть внезапно выскочил ребенок, в результате чего совершил наезд.
После того как мальчика доставили в больницу выяснилось, что он приехал в Анапу из Коми, при этом на улице находился без сопровождения взрослых.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Тюмени три человека насмерть отравились водкой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Уточняется, что 44-летний водитель «ЛиАЗа» не успел затормозить, когда на проезжую часть внезапно выскочил ребенок, в результате чего совершил наезд.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Тюмени три человека насмерть отравились водкой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян