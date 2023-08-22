В Анапе нашли девятилетнюю девочку, пропавшую после ссоры с матерью

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В Анапе полицейские нашли девятилетнюю девочку, которая пропала после ссоры с мамой. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Отмечается, что правоохранители совместно с поисковиками отряда «Лиза Алерт» приступили к поискам ребенка 20 августа, в воскресенье.
Девочку передадут законным представителям после осмотра врача.
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«Девочка обратилась к жительнице станицы Анапской с просьбой дать денег. Бдительная анапчанка сообщила о девочке в отдел МВД России по городу Анапе. В настоящее время с ней работают сотрудники полиции, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — проинформировали в МВД.
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Диана Аванесян