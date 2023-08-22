Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Анапе нашли девятилетнюю девочку, пропавшую после ссоры с матерью

В Анапе нашли девятилетнюю девочку, пропавшую после ссоры с матерью

МВД: В Анапе нашли девятилетнюю девочку, пропавшую после ссоры с матерью
22 августа 2023, 00:41

Фото: iStock/artolympic

В Анапе полицейские нашли девятилетнюю девочку, которая пропала после ссоры с мамой. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Отмечается, что правоохранители совместно с поисковиками отряда «Лиза Алерт» приступили к поискам ребенка 20 августа, в воскресенье.

«Девочка обратилась к жительнице станицы Анапской с просьбой дать денег. Бдительная анапчанка сообщила о девочке в отдел МВД России по городу Анапе. В настоящее время с ней работают сотрудники полиции, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — проинформировали в МВД.


Девочку передадут законным представителям после осмотра врача.

Читайте также:

Каршеринг BelkaCar проведет проверку в связи с уколом ребенка о шприц в автомобиле

Страшное ДТП в Ростовской области: Погибли 8 человек, в том числе 4 детей

Троих детей нашли запертыми в квартире с мертвыми родителями
#лиза алерт
#мвд
#девочка
#ребёнок
#краснодарский край
Читайте нас в
СК установил всех причастных к организации смертельной экскурсии по московским коллекторам
22 августа 2023, 00:39

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Следственный комитет РФ сообщил о гибели четырёх лиц на экскурсии по подземным коллекторам в Москве. Всего в группе вместе с гидом было 8 человек, судьба остальных остается по-прежнему неизвестной. При этом, как уточнили в пресс-службе СК, следователи установили всех причастных к организации незаконной экскурсии, ряд лиц объявлен в розыск.
«Организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города», — сообщили в ведомстве.

Как пишет Telegram-канал SHOT, полицейские пришли с обысками к организаторам смертельной экскурсии в квартиры гидов Константина Филиппова и Никиты Дубаса. Последний уже задержан, с ним общаются следователи. Кроме этого обыск идет в офисах компаний, продававших билеты на эти походы — это фирмы «Спутник», «Авангард» и «Трипстер».

Напомним, что 20 августа группа диггеров из восьми человек отправилась на экскурсию по коллекторам Москвы. Пока они находились под землёй, на поверхности начался сильный ливень. В некоторых районах города выпало более 40% месячной нормы осадков. По словам специалистов, шансов на спасение у группы диггеров было очень мало.

Правоохранители расследуют уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Виновным в смерти людей теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: 

В Москве задержали одного из организаторов смертельной экскурсии по коллекторам

Диггер Давыдов прокомментировал ситуацию с погибшими на экскурсии в коллекторе

Mash: В коллекторах могла погибнуть вся группа диггеров

#ск рф
#смерть
#экскурсии
#москва
#экстрим
Читайте нас в
Каршеринг BelkaCar проведет проверку в связи с уколом ребенка о шприц в автомобиле
22 августа 2023, 00:13

Фото: iStock/OlgaKorica

Каршеринг BelkaCar сообщил о начале проверки после инцидента в Москве, когда в салоне автомобиля ребенок укололся о шприц.
Об этом заявила пресс-служба компании, пишет РИА Новости.

«Мы на связи с пользователем, выясняем обстоятельства произошедшего», — отметили в BelkaCar.

Читайте также:

В Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в каршеринге

У стюардессы рейса «Сочи-Москва» остановилось сердце на высоте 10 тысяч метров

Самолёт «Сочи-Москва» экстренно сел в Волгограде из-за пассажира

#москва
#ребёнок
#проверка
#каршеринг
Читайте нас в
ВСУ обстреляли посёлок Пришиб в Запорожской области
ВСУ ударили по населённому пункту Пришиб в Запорожской области
21 августа 2023, 22:07

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военнослужащие украинских формирований открыли огонь по посёлку городского типа Пришиб в Михайловском районе Запорожской области. Об этом сообщили оперативные службы региона в своем телеграмм-канале.
В результате обстрела, получили повреждения четыре автомобиля. Среди населения жертв нет. 

По информации оперативных служб, ВСУ нанесли удары по населенному пункту, где проживают мирные жители в 13:50 мск.

Прежде сообщалось о сбитии двух беспилотников противника в Подмосковье. Обломки одного из дронов упали на территории городского округа Истра около жилого дома. Два человека получили ранения. 

Читайте также: 

Минобороны сообщило об еще одной попытке атаки БПЛА на Белгородскую область

ВСУ обстреляли школу в Херсонской области

ВСУ сбросили снаряд на белгородское село

#истра
#бпла
#село
#жители
#дома
#всу
#минобороны
Читайте нас в
Страшное ДТП в Ростовской области: Погибли 8 человек, в том числе 4 детей
Губернатор сообщил о гибели восьми человек в ДТП в Ростовской области
21 августа 2023, 21:23

Фото: iStock/Sergey Pakulin

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Ростовской области погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграмм-канале.
ДТП произошло на Ростовской трассе. В настоящее время, на место происшествия прибыли руководители ГИБДД и представители Следственного комитета РФ. Причины аварии выясняются.  

Известно, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей.  

Ранее сообщалось, что в Подмосковье Audi влетела в полицейский автомобиль. В результате ДТП, пострадали пять человек. Виновник аварии скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшим. 

Читайте также: 

В Великом Новгороде пожилой пассажир автобуса скончался после падения в салоне в результате ДТП

ТАСС: Футболист «Крыльев Советов» попал в ДТП в центре Самары, но не пострадал

«Сломала пополам»: Автомобилистка с мужем на капоте врезалась в машину в Кузбассе
#дтп
#гибдд
#автомобиль
#столкновение
#человек
#происшествия
Читайте нас в
Невзлетевший воздушный фонарик стал причиной убийства в пригороде Уфы
21 августа 2023, 21:14

Фото: iStock/Milagros de Ibarra

Жительница Уфы убила сожителя из-за того, что не взлетел воздушный фонарик, который должен был «решить их судьбу». Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчина пообещал женщине, что, если фонарик взлетит, он возьмёт её в жёны. Этого не произошло, что и стало причиной последующего убийства.

Происшествие случилось в садовом доме в пригороде Уфы. 47-летний мужчина и 38-летняя женщина находились в состоянии алкогольного опьянения. Нанесённый женщиной ножевой удар стал причиной скоропостижной смерти её сожителя. После совершения убийства, уфимка сразу же поспешила к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь.

Женщина полностью признала свою вину и на допросе изложила все детали и обстоятельства случившегося.

В настоящее время женщина находится в СИЗО, в её отношении возбуждено уголовное дело. Отмечается, что ранее она уже была судима по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью. 

Читайте также:

В Пермском крае подросток зарезал 19-летнего коллегу на рабочем месте

«Ангарского маньяка» осудят за убийство ещё трёх женщин

В Ставрополе участник СВО убил 71-летнего пенсионера
#убийство
#россия
#женщина
#мужчина
Читайте нас в
Троих детей нашли запертыми в квартире с мертвыми родителями
В Асбесте нашли детей в квартире с мертвыми родителями
21 августа 2023, 20:44

Фото: iStock/Giuda90

Троих детей нашли рядом с телами покойных родителей в запертой квартире. Об этом порталу E1.RU сообщили в правоохранительных органах.
По информации портала, несовершеннолетние помещены в специализированное учреждение. Самая младшая из детей доставлена на осмотр в местную больницу.  

В настоящее время, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти родителей малолетних. Отмечается, что отец и мать несовершеннолетних ранее были судимы. Тела супругов были найдены на кухне, рядом с ними находились дети.     

Читайте также: 

В Москве 11-летняя девочка утонула в пруду

Из реки в Саратове выловили тело 14-летнего мальчика

Тела, выловленные из Москвы-реки, принадлежат диггерам



#дети
#мать
#отец
#сотрудники
#девочка
#тела
Читайте нас в
В Великом Новгороде пожилой пассажир автобуса скончался после падения в салоне в результате ДТП
21 августа 2023, 20:37

Фото: iStock/conejota

В Великой Новгороде пожилой пассажир скончался из-за падения в салоне автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Уточняется, что молодой водитель автобуса ПАЗ из-за несоблюдения дистанции врезался в стоящий впереди на запрещающем сигнале светофора автомобиль Chevrolet. В результате столкновения пожилой пассажир 1949 г.р. упал в салоне автобуса. На место прибила машина скорой помощи, в которой мужчина скончался.

В настоящее время проводится работа по выяснению обстоятельств и причин аварии. 

Ранее сообщалось, что в Турции водитель автобуса, не справившись с управлением выехал на встречную полосу и врезался в ограждение. В результате ДТП 11 человек погибли на месте, а один скончался в машине скорой помощи.

Читайте также:

В Турции 12 человек погибли в ДТП в автобусом

В Пермском крае девять детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

В Подмосковье Audi влетела в полицейский автомобиль
#происшествие
#смерть
#дтп
#пассажир
Читайте нас в
Депутат Лантратова попросила Краснова взять под контроль дело о трагедии в коллекторе
21 августа 2023, 19:56

Фото: istockphoto.com/koromelena

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова озвучила просьбу генеральному прокурору России Игорю Краснову разобраться в деле гибели людей в московском коллекторе и взять его под личный контроль.
Она заявила об опасениях московских диггеров о введении после этого инцидента уголовной ответственности за проникновение на подобные объекты, а также об их обеспокоенности по поводу запрета экскурсий.

«Прошу взять дело под личный контроль и провести проверку по фактам, указанным в публикациях средств массовой информации и в моем депутатском запросе, а в случае их подтверждения — принять меры реагирования и привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — приводит РИА Новости сообщение Лантратовой.

Читайте также:

Тело пятого утонувшего диггера нашли в Москва-реке

Спасатель Халилов о ситуации в коллекторах Москвы: «Трагедии можно было бы избежать»

Четвёртого утонувшего диггера нашли в Москва-реке
#москва
#дело
#прокуратура
#происшествие
#экстрим
Читайте нас в
В Wildberries посчитали примерную сумму ущерба от ливня, повредившего крышу склада в Электростали
21 августа 2023, 19:36

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Компания Wildberries оценила ущерб из-за вчерашнего ливня, повредившего крышу склада в Электростали, в 15 млн рублей. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе организации.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 августа, сильный ливень повредил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали. В нескольких районах Москвы в этот день выпало более 40% месячной нормы осадков. После происшествия склад продолжил работу в штатном режиме, а в месте повреждения крыши и затопления начали восстановительные работы. 

Стоимость пострадавших товаров, а это в основном одежда и обувь, примерно составляет 15 млн рублей. Точная сумма будет известна после проведения инвентаризации. 

Продавцы, чьи товары были повреждены от происшествия, получат компенсацию от маркетплейса, уточнили в компании.

Читайте также:

Сильный ливень повредил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали

Ливень в Москве затопил стадион перед матчем «Спартака» и «Зенита»

На севере Москвы за час выпало 40% месячной нормы осадков
#склад
#ливень
#ущерб
#происшествие
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников