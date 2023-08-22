В Анапе нашли девятилетнюю девочку, пропавшую после ссоры с матерью

Следственный комитет РФ сообщил о гибели четырёх лиц на экскурсии по подземным коллекторам в Москве. Всего в группе вместе с гидом было 8 человек, судьба остальных остается по-прежнему неизвестной. При этом, как уточнили в пресс-службе СК, следователи установили всех причастных к организации незаконной экскурсии, ряд лиц объявлен в розыск.