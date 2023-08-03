В Анапе умер турист во время катания на банане

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Турист из Иркутска скончался во время катания на банане в Анапе. У мужчины во время поездки случился сердечный приступ. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, накануне вечером, мужчина решил прокатиться на водном аттракционе. Во время поездки, турист неважно себя почувствовал и потерял сознание.
Мужчину экстренно доставили на берег, где очевидцы произошедшего пытались оказать ему первую медицинскую помощь. Спасти жизнь туриста не удалось, он скончался до приезда скорой помощи.
По факту произошедшего правоохранители инициировали проведение проверки и будут разбираться в причинах смерти отдыхающего.
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Мужчину экстренно доставили на берег, где очевидцы произошедшего пытались оказать ему первую медицинскую помощь. Спасти жизнь туриста не удалось, он скончался до приезда скорой помощи.
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Анастасия Крестьянова