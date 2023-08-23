В Анапе закрыли лагерь «Счастливое детство», где мужчина домогался детей

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Правоохранители обнаружили нарушения в лагере Анапы, где был пойман мужчина, домогавшийся девочек.
Прокуратура Краснодарского края сообщает, что в лагере обнаружены проблемы с трудовым законодательствам и с требованиями по противопожарной безопасности.
Всех детей из лагеря «Счастливое детство» перевели в другое учреждение.
На данный лагерь обратили внимание после ЧП, которое произошло в июле. По версии правоохранителей, житель Воронежской области проник на территорию лагеря. После чего изнасиловал и домогался пятерых девочек, которые там отдыхали. Четверо из них были из ДНР.
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«Прокуратурой направлено в суд исковое заявление о запрете эксплуатации детского лагеря до устранения выявленных нарушений, а также заявлены обеспечительные меры», — сообщается в публикации.
На данный лагерь обратили внимание после ЧП, которое произошло в июле. По версии правоохранителей, житель Воронежской области проник на территорию лагеря. После чего изнасиловал и домогался пятерых девочек, которые там отдыхали. Четверо из них были из ДНР.
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Мария Фирсова