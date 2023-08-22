В Анапе женщина упала с 30-метровой скалы

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В Анапе спасатели сняли со склона туристку, выжившую после падения со скалы.
Пресс-служба «Кубань-СПАС» сообщает, что ЧП случилось на пляже «Высокий берег». Женщина сорвалась с 30-метрового крутого склона.
Когда специалисты приехали на место происшествия, туристка находилась на высоте примерно 5 этажа. Спасатели, используя альпинистское снаряжение, спасли пострадавшую. Медицинская помощь ей не понадобилась. О том, зачем россиянка пошла в горы, не сообщается.
Ранее группу из 13 российских альпинистов спасли в горах Памира в Таджикистане.
Начальник ГУ защиты населения КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода сообщает, что альпинисты спускались после восхождения на пик Корженевской (7105 м). В какой-то момент один из альпинистов сорвался в пропасть. Участники туристической группы вытащили его, доставили до базового лагеря и вызвали спасателей. Также пострадали ещё три альпиниста.
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Когда специалисты приехали на место происшествия, туристка находилась на высоте примерно 5 этажа. Спасатели, используя альпинистское снаряжение, спасли пострадавшую. Медицинская помощь ей не понадобилась. О том, зачем россиянка пошла в горы, не сообщается.
Начальник ГУ защиты населения КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода сообщает, что альпинисты спускались после восхождения на пик Корженевской (7105 м). В какой-то момент один из альпинистов сорвался в пропасть. Участники туристической группы вытащили его, доставили до базового лагеря и вызвали спасателей. Также пострадали ещё три альпиниста.
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Мария Фирсова