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В Анапе женщина упала с 30-метровой скалы

22 августа 2023, 15:49

Фото: istockphoto/Patryk_Kosmider

В Анапе спасатели сняли со склона туристку, выжившую после падения со скалы.
Пресс-служба «Кубань-СПАС» сообщает, что ЧП случилось на пляже «Высокий берег». Женщина сорвалась с 30-метрового крутого склона.

Когда специалисты приехали на место происшествия, туристка находилась на высоте примерно 5 этажа. Спасатели, используя альпинистское снаряжение, спасли пострадавшую. Медицинская помощь ей не понадобилась. О том, зачем россиянка пошла в горы, не сообщается.


Ранее группу из 13 российских альпинистов спасли в горах Памира в Таджикистане.

Начальник ГУ защиты населения КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода сообщает, что альпинисты спускались после восхождения на пик Корженевской (7105 м). В какой-то момент один из альпинистов сорвался в пропасть. Участники туристической группы вытащили его, доставили до базового лагеря и вызвали спасателей. Также пострадали ещё три альпиниста.

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#чп
#горы
#туристы
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ВСУ обстреляли белгородское село Поповка
В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Поповка
22 августа 2023, 16:16

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вооруженные формирования Украины обстреляли село Поповка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.
Повреждения получил один частный дом. В результате удара ВСУ, в домовладении выбиты стекла, посечены фасад и забор.  

Глава региона также сообщил о нарушении работы линии газоснабжения. Среди мирного населения пострадавших и погибших нет. На место происшествия прибыли экстренные и аварийные службы.  

Прежде, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке проникновения украинской ДРГ на территорию области. 

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#губернатор
#происшествия
#лнр
#всу
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В Турции опасаются разрушения 600 тысяч домов в случае новых землетрясений
22 августа 2023, 16:15

Фото: istockphoto/Eymen Uzunkok

В Стамбуле ожидают новое землетрясение. В опасности могут оказаться 600 тысяч домов.
Об этом изданию Türkiye сообщил  министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки.
 
«Стамбул нас пугает. Здесь около 6 млн домов. Вероятно, 600 тысяч не выдержат землетрясения», —сообщил Ожасеки, добавив, что порядка 1,5 млн домов могут пойти под снос из-за возможного землетрясения.
По словам министра, основной задачей властей сейчас является переселение граждан в сейсмостойкое жильё. Большую часть такой недвижимости сдадут к декабрю 2023 года.
 
18 августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр сообщил, что Турция вступает в период разрушительных землетрясений.

По прогнозам сейсмологов, сильное землетрясение в Стамбуле магнитудой не ниже 7 с вероятностью в 65% может произойти до 2030 года, и с вероятностью в 95% - в течение 70 лет. Землетрясение повредит как минимум 211 тысяч домов. При этом в каждой квартире проживают в среднем три человека.

Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции случилось два мощных землетрясения. Стихия затронула 10 провинций страны, а также Сирию. Число погибших достигло почти 46 тысяч. Обрушилось 26,3 тысячи зданий. Ущерб превысил 105 млрд долларов.

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#землетрясение
#дома
#турция
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В «ЧМК» объяснили что за рыжий дым валил из труб металлургического завода
В челябинском «ЧМК» прокомментировали ситуацию с рыжими выбросами из труб завода
22 августа 2023, 16:13

Фото: iStock/lapandr

В пресс-службе «Челябинского металлургического комбината» объяснили природу рыжих выбросов из труб завода.
«22 августа произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился «обрыв» летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт. Оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа, взвешенные частицы осели на территории предприятия», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

В настоящий момент технологический процесс уже восстановили, по факту случившегося инициировано служебное расследование, заключили в «ЧМК». 

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#завод
#челябинск
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Власти Красногорска помогут жителям, у которых из-за ЧП с беспилотником пострадало имущество
22 августа 2023, 15:55

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

Жителям Красногорска, квартиры которых пострадали в результате происшествия с беспилотником, окажут всю необходимую помощь. В округе создан штаб по ликвидации последствий ЧП, зявил глава муниципалитета Дмитрий Волков.
«Сегодня ночью система ПВО перехватила в Павшинской пойме беспилотник. Нахожусь на месте. Самое главное – пострадавших нет. Дом 10 на Красногорском бульваре получил небольшие повреждения кровли. Выбиты стёкла на нескольких этажах. Создан оперштаб по ликвидации последствий происшествия. Работают экстренные оперативные службы. Жителям окажем всю необходимую помощь», – написал Волков в своём Telegram-канале.
Он добавил, что жители могут обращаться по телефонам дежурной службы: 8(495) 563-79-32 и 8(925) 245-01-12.
 
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что в ночь на вторник два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья – в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске в Павшинской пойме. По данным главы региона, взрывной волной при падении были выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили.

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Дезинсектору, из-за которого насмерть отравилась целая семья, вынесли приговор
В Москве вынесли приговор дезинсектору, из-за которого бабушка и внучка насмерть отравились арбузом
22 августа 2023, 15:45

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Москве вынесли приговор дезинсектору, по вине которого бабушка и внучка насмерть отравились арбузом, сообщает Telegram-канал SHOT.
В 2021 году 41-летний Антон Котов травил насекомых в «Магните» с применением инсектицидного средства «Цигатрин».

«Желая снизить объем своей работы, мужчина потребовал представителя магазина покинуть помещение и обработал торговый зал с находившейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузами без упаковки», - прокомментировала ситуацию сторона обвинения.

Позже один из этих арбузов купили бабушка с внучкой. Они обе отравились и погибли  в результате химической травмы.

Котова признали виновным по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности» и приговорили к пяти годам лишения свободы. 

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#москва
#отравление
#арбуз
#смерть
#приговор
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С Челябинского металлургического комбината поднимаются огромные столбы рыжего дыма
Выбросы азота с рыжим дымом поднимаются с Челябинского металлургического комбината
22 августа 2023, 15:16

Фото: iStock/Алексей Филатов

Выбросы, идущие клубами рыжего дыма, так и не прекратились на Челябинском металлургическом заводе, кадры публикует Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, экологи заявляют о выбросах диоксид азота, который и выходит из труб завода в клубах этого рыжего дыма.
Это вещество может быть крайне опасным, в зависимости от его содержания в воздухе. В долгую есть риск получить бронхит и эмфизему лёгких.

Вчера к заводу приезжал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он пообещал снизить выбросы на 40 процентов.

При этом, местные жители жалуются на тяжесть при дыхании. Люди также заявляют о непрекращающемся невыносимом запахе. 

В пресс-службе «Челябинского металлургического комбината» объяснили природу рыжих выбросов из труб завода. При выпуске чугуна случился «обрыв» летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Однако, ситуацию уже удалось ликвидировать, по факту случившегося инициировано служебное расследование.

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#челябинск
#завод
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В Ростовской области задержан мужчина, который пытался купить секретную военную продукцию
22 августа 2023, 14:43

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали россиянина за попытку приобрести секретную военную продукцию.
Сообщается, что задержанный был осведомлён о секретности военного изделия. Данная продукция была нужна мужчине для перепродажи.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну». Следователи выясняет возможных соучастников и причастность к аналогичным эпизодам.

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Луганской народной республике задержали украинку, проживавшую в ЛНР.

Женщина передавала сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ВС РФ.

«УФСБ России по ЛНР пресечена противоправная деятельность проживающей в ЛНР гражданки Украины», — сообщили в ведомстве.
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#фсб
#уголовное
#уголовное дело
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Доступ в «Зарядье» временно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве
Доступ в парк «Зарядье» временно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве
22 августа 2023, 14:31

Фото: iStock/Inna Polekhina

Доступ в московский парк «Зарядье» временно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве, информация опубликована на официальном сайте парка.
«Доступ на территорию парка «‎Зарядье» временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве», - говорится в сообщении, размещенном на сайте «Зарядья».

Откуда поступила информация об устройстве – не уточняется.

Все посетители и сотрудники «Зарядья» эвакуированы. На месте работает кинологическая группа с собаками.

На прошлой неделе «Зарядье» трижды эвакуировали из-за угрозы взрыва. 15, 16 и 20 августа парк закрывали из-за анонимной информации о взрывных устройствах, которая поступала на почту администрации «Зарядья». 

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#москва
#парк
#эвакуация
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Врач Чернышова рассказала, чем может заболеть девочка после укола шприцем с мефедроном
22 августа 2023, 14:05

Фото: iStock/Goami

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что вероятность заразиться ВИЧ, гепатитом или другими инфекциями мала, однако присутствует. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Человек, который оставил в такси шприц с мефедроном, точно зависимый. А такие люди чаще всего пренебрегают правилами безопасности при введении лекарств, поэтому не исключено, что он болеет ВИЧ и другими инфекциями, которые передаются через кровь», — рассказала Чернышова «Вечерней Москве».

Медик подчеркнула, что все зависит от количества молекул на игле, которые могли остаться после зависимого человека. Врач добавила, что заразиться столбняком после такого инцидента невозможно. 

Чернышова подчеркнула, что критических последствий после укола шприцем с мефедроном у пострадавшей быть не должно.

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Подмосковье ищет медработников