В Ангарске горит нефтеперерабатывающая установка

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
В Ангарске (Иркутская область) на площади в 240 квадратных метров загорелась установка по переработке нефтяных продуктов. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сейчас идет ликвидация возгорания.
На месте работают девять пожарных расчетов, они охлаждают стоящие рядом цистерны и ликвидируют открытое горение.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Читайте также:
МЧС Свердловской области: в Екатеринбурге потушен пожар на площади в 1,5 тыс. квадратных метров
В Нижнем Новгороде один человек погиб, пять детей пострадали в пожаре
В Москве горит бизнес-центр Ямская-Сити, есть пострадавшие
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Читайте также:
В Нижнем Новгороде один человек погиб, пять детей пострадали в пожаре
В Москве горит бизнес-центр Ямская-Сити, есть пострадавшие
Артем Путинцев