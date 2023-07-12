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В Ангарске горит нефтеперерабатывающая установка

12 июля 2023, 04:31

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В Ангарске (Иркутская область) на площади в 240 квадратных метров загорелась установка по переработке нефтяных продуктов. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сейчас идет ликвидация возгорания.
На месте работают девять пожарных расчетов, они охлаждают стоящие рядом цистерны и ликвидируют открытое горение.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

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#пожар
#тушение пожаров
#Ангарск
#Иркутская область
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МЧС Свердловской области: в Екатеринбурге потушен пожар на площади в 1,5 тыс. квадратных метров
12 июля 2023, 04:10

Фото: iStock/Distortion_Media

Уральские пожарные ликвидировали открытое горение на площадке в Екатеринбурге под линией электропередачи, где горели деревянные поддоны и строительные бытовки на площади 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили 12 июля в ГУ МЧС. по Свердловской области
Как отметили в ведомстве, тушение пожара осложнялось «прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередач и высокой горючей загрузкой и сильным тепловым потоком».



В ликвидации огня принимало участие в общей сложности 15 единиц спецтехники и 47 человек личного состава.

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#МЧС
#Свердловская область
#Екатеринбург
#пожары
#тушение пожаров
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SHOT: Массовое отравление в детсадах Орска вызвано испорченным йогуртом
12 июля 2023, 03:32

Фото: iStock/romrodinka

Источником массового отравления детей в Орске мог стать испорченный йогурт, которым их накормили в садиках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.
По данным администрации Орска, в скорую помощь в общей сложности обратились 36 родителей с приблизительно одними и теми же жалобами на состояние детей —  тошнота, рвота, повышенная температура и жидкий стул. Восьмерых детей в итоге госпитализировали с диагнозом «пищевая интоксикация» в состоянии средней тяжести.

По результатам проверки было установлено, что все дети в возрасте от 3 до 6 лет являлись воспитанниками разных детсадов Орска. По данным администрации города, накануне их кормили йогуртом производства Новотроицкого молокозавода. Предварительно установлено, что датой его изготовления значилось 11 июля 2023 года.

Продукцию предприятия сейчас изымают, а его работа на время проверки приостановлена. Всем дошкольным учреждениям рекомендовали в срочном порядке сменить поставщика молочных продуктов, а всем бюджетным учреждениям Оренбуржья запретили в аномальную жару подавать их в пищу без предварительной термообработки.

Ранее в среду Минздрав Оренбургской области сообщил, что сразу у нескольких воспитанников детских садов Орска появились признаки отравления, все они находятся под наблюдением педиатров и инфекционистов.

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#Орск
#детсады
#массовое отравление
#йогурт
#Оренбургская область
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ТАСС: На Сахалине стая бродячих собак напала на семилетнюю девочку
12 июля 2023, 03:16

Фото: iStock/Zastavkin

Прокуратура Сахалинской области ведет проверку по факту нападения стаи бродячих собак на семилетнюю девочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Девочка шла по улице Инженерной в Углегорске, когда на нее напала целая стая бездомных собак. Спастись ей помогли прохожие, после чего ребенка доставили в больницу с рваными ранами.

В свою очередь, в пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что «по факту нападения собак на ребенка возбуждено уголовное дело».

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#бродячие собаки
#нападение на детей
#Сахалин
#прокуратура
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МЧС: застрявшие на Эльбрусе туристы из Белоруссии спасены
12 июля 2023, 00:41

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

На Эльбрусе спасли группу туристов из Белоруссии, ранее запросивших помощи у спасателей. Об этом рассказал оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Туристов эвакуировали с Эльбруса, они находятся в поселке Терскол на базе спасательного отряда, сообщило МЧС. В тургруппе 4 белоруса и 1 россиянин, в медицинской помощи они не нуждаются.



Ранее сообщалось, что незарегистрированная группа альпинистов из Белоруссии не может самостоятельно спуститься вниз с Эльбруса, так как двум её участникам стало плохо. Туристы находились на высоте 5 тысяч 300 метров над уровнем моря.

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#МЧС
#Белоруссия
#туристы
#Эльбрус
#происшествия
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Пять туристов из Белоруссии застряли на Эльбрусе
11 июля 2023, 23:09

Фото: iStock/Cavan Images

На Эльбрусе на высоте 5300 метров застряли пять туристов из Белоруссии, сейчас они ожидают помощи спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Согласно сообщению, двум туристам стало плохо, и туристическая группа запросила помощь у МЧС. Известно, что они не были зарегистрированы и являются гражданами Белоруссии.

Спасатели уже отправились на поиски участников экспедиции. Связь с ними поддерживается. В спасательной операции задействовано восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.

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#Эльбрус
#туристы
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В детских садах Оренбургской области массово отравились дети
11 июля 2023, 22:04

Фото: iStock/maxim4e4ek

Сразу у нескольких воспитанников детских садов города Орска Оренбургской области появились признаки отравления, они находятся под контролем врачей. Об этом сообщает региональный Минздрав.

«После 20.00 часов (18.00 мск) имеются обращения в службу скорой помощи по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений города Орска», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что дети находятся под наблюдением педиатров и инфекционистов. Кроме того, в городской больнице подготовлены койки для возможной госпитализации детей.

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#дети
#отравление
#Орск
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В Подмосковье спасли упавшего с высоты и придавленного камнем альпиниста
11 июля 2023, 20:54

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной воинской части «Устье» помогли альпинисту, упавшему с четырёхметровой высоты. Инцидент произошёл на тренировочной базе у деревни Васильевское в Рузском городском округе.
Команда альпинистов оттачивала элементы работы на высоте – подъём и спуск. На вершине склона один из участников тренировки закрепил снаряжение на камне, который неожиданно сдвинулся с места, сорвался и увлёк за собой человека.
 
В результате мужчину придавило валуном. Однако рядом находились другие альпинисты, которые сдвинули камень и вызвали экстренные службы. 
Прибыв на место, спасатели осмотрели спортсмена, зафиксировали на жёстких носилках и перенесли с крутого спуска в машину скорой помощи. 
 
Альпиниста госпитализировали с подозрением на закрытый перелом бедра и многочисленные ушибы. 

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#спасатели
#Руза
#альпинист
#безопасность
#Московская область
#Подмосковье
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Житель Омской области угрожал поджечь сотрудников ДПС во время проверки документов
11 июля 2023, 20:27

Фото: istockphoto.com/ChiccoDodiFC

Житель села Омской области облил горючим одного из сотрудников ДПС и служебную машину и угрожал поджечь за то, что правоохранители остановили машину его друга и начали проверку документов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
«Когда полицейский проверял документы у водителя, 32-летний пассажир автомобиля подошёл к сотруднику ГИБДД и, угрожая убийством, облил бензином салон патрульного автомобиля и форменное обмундирование на сотруднике, требуя вернуть документы и отпустить водителя», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что злоумышленник задержан, против него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит 10 лет колонии.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк официально подтвердила задержание мужчины, который подозревается в убийстве Полицейские задержали подозреваемого в причастности к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого.

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#происшествие
#Омская область
#ДПС
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В Шатуре спасатели открыли запертую котом квартиру
11 июля 2023, 20:06

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы помогли семье попасть в квартиру, которую закрыл изнутри домашний кот. Инцидент произошёл в городском округе Шатура, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонил местный житель, который с женой и сыном вернулся с дачи домой и не смог открыть ключом входную дверь. Она была закрыта изнутри на задвижку, но в жилье находился только кот.

Дежурная смена быстро прибыла по указанному адресу. Спасатели решили проникнуть в квартиру на четвёртом этаже через лоджию с помощью автолестницы. Из окна за происходящим наблюдал любимец семьи – рыжий кот. 
Старший смены поднялся по лестнице, открыл балконную дверь и впустил хозяев домой. Те поблагодарили специалистов за профессиональную работу.

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Подмосковье ищет медработников